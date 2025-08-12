Advertisement

ابنة السنة جثة داخل عربة جنازة.. وهذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
12-08-2025 | 02:00
Doc-P-1403675-638905861283317970.jpeg
Doc-P-1403675-638905861283317970.jpeg photos 0
في حادثة غريبة، اعتقلت الشرطة الأميركية أما في ولاية ألاباما بتهمة محتملة تتعلق بقتل طفلتها، بعد العثور على جثة الرضيعة داخل سيارة جنازة.
ووفقًا لما نقلته صحيفة جادسدن تايمز وWBRC 6 News عن شرطة جادسدن، عُثر على الطفلة بليسنس بيرل، البالغة من العمر عامًا واحدًا، في الجزء الخلفي من سيارة جنازة تابعة لدار ويست جادسدن.

وبعد تلقي بلاغ من موظفي دار الجنازة، حضرت الشرطة إلى المكان لتجد الطفلة خارج التابوت، حيث بدأت التحقيقات في وفاتها باعتبارها جريمة قتل.

وألقي القبض على والدة الطفلة، تيريكا بيرل (29 عامًا)، على خلفية الاشتباه في تورطها في الحادث، وتم احتجازها في سجن مقاطعة إيتواه بدون إمكانية الإفراج بكفالة، بحسب سجلات الاعتقال التي اطلعت عليها مجلة بيبول.

وعاد موظفو دار الجنازة من موعدهم، ولاحظوا في البداية ما ظنوه دمية داخل عربة الجنازة، لكن سرعان ما أدركوا أنها طفل رضيع.

وقال دانتيز روبنسون، مالك دار الجنازات، للصحيفة: "تلقيت اتصالًا من أحد الموظفين أثناء استعدادهم للعمل الليلي. خرجنا بسيارة النقل وعدنا صباح اليوم التالي، وعندما بدأوا بأعمال التنظيف وجدوا رضيعًا داخل إحدى عربات الجنازة".

وأصدرت إدارة شرطة جادسدن بيانًا قالت فيه: "ستبقى ذكرى هذا الطفل محفورة في قلوبنا، وسنستمر في السعي لتحقيق العدالة في كل قضية، مهما كانت التحديات كبيرة"، بحسب صحيفة جادسدن تايمز.(إرم نيوز)
