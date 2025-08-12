تنكر لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.. مُفاجأة من العيار الثقيل: البلوغر "ياسمين" ليست أنثى!

Advertisement

اعتقلت في مصر البلوغر "ياسمين" صاحبة الحساب الشهير على مواقع التواصل "ياسمين تخلي الحجر يلين"، وذلك بعد مقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء العام، ليتبين أن صاحبة الحساب "ذكر" تنكر في هيئة أنثى لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.وكشفت السلطات الأمنية أن البلوغر ياسمين ليست أنثى كما روّجت لنفسها عبر حساباتها على ، بل ذكر دأب على نشر مقاطع فيديو على هيئة أنثى جميلة لجذب الرجال والشباب والتربح المالي.وتحفظت السلطات على أجهزة الهاتف واللاب توب الخاصة بالمتهم، كما عثرت بحوزتها على أدوات جنسية مختلفة، ما يعزز الشبهات حول طبيعة الأنشطة التي تمارسها وتروج لها عبر الإنترنت.إلى ذلك، قررت جهات التحقيق حبس البلوغر "ياسمين" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب وانتحال صفة أنثى والتشبه بالنساء في الشكل والمظهر، وبث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والإساءة لاستخدام وسائل التواصل بما يخالف القوانين والأعراف المجتمعية.وخلال الأيام الماضية، نفذت الأجهزة الأمنية حملة شملت توقيف عدد من صناع المحتوى على منصة "تيك توك" المخالفين للقانون، من بينهم "مداهم"، و"أم مكة"، و"أم سجدة" التي تواجه اتهامات بالتحريض على الفجور والابتزاز الإلكتروني، و"سوزي " المتهمة ببث محتوى مخل موجه للمراهقين والقصر عبر البث المباشر.(العربية)