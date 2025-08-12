على عمق نحو 650 قدماً.. العثور على متسلق جبال

Advertisement

عُثر في على جثة متسلق الجبال الأمريكي كول هندرسون (27 عاماً) بعد أسابيع من اختفائه خلال رحلة منفردة.وقالت السلطات إن رفاته وُجدت الجمعة في منطقة ، على الحدود مع ، على عمق نحو 650 قدماً في جزء يصعب الوصول إليه من الواجهة الشمالية لجبل بيرديدو.وكان هندرسون، الذي يعمل مهندساً في أمستردام، قد فُقد أثناء جولته في بالمنطقة، قبل أن تنهي فرق البحث عملياتها بالعثور عليه.