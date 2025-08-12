Advertisement

منوعات

على عمق نحو 650 قدماً.. العثور على متسلق جبال

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1403932-638906273765026200.png
Doc-P-1403932-638906273765026200.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر في إسبانيا على جثة متسلق الجبال الأمريكي كول هندرسون (27 عاماً) بعد أسابيع من اختفائه خلال رحلة منفردة.
Advertisement

وقالت السلطات إن رفاته وُجدت الجمعة في منطقة جبال البرانس، على الحدود مع فرنسا، على عمق نحو 650 قدماً في جزء يصعب الوصول إليه من الواجهة الشمالية لجبل بيرديدو.

وكان هندرسون، الذي يعمل مهندساً في أمستردام، قد فُقد أثناء جولته في الحديقة الوطنية بالمنطقة، قبل أن تنهي فرق البحث عملياتها بالعثور عليه.

 
 
مواضيع ذات صلة
وفاة 3 متسلقي جبال إثر صاعقة برق نادرة!
lebanon 24
12/08/2025 22:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على مسيّرة قديمة في أعالي جبال عكار
lebanon 24
12/08/2025 22:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ربما تستطيع إيران الآن المضي قدما نحو السلام والوئام في المنطقة
lebanon 24
12/08/2025 22:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نريد نزع السلاح من مرتفعات الجولان إلى منطقة جبال الدروز جنوب سوريا
lebanon 24
12/08/2025 22:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:34 | 2025-08-12
14:10 | 2025-08-12
12:39 | 2025-08-12
07:54 | 2025-08-12
04:12 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24