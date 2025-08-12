31
منوعات
على عمق نحو 650 قدماً.. العثور على متسلق جبال
Lebanon 24
12-08-2025
|
13:26
عُثر في
إسبانيا
على جثة متسلق الجبال الأمريكي كول هندرسون (27 عاماً) بعد أسابيع من اختفائه خلال رحلة منفردة.
وقالت السلطات إن رفاته وُجدت الجمعة في منطقة
جبال البرانس
، على الحدود مع
فرنسا
، على عمق نحو 650 قدماً في جزء يصعب الوصول إليه من الواجهة الشمالية لجبل بيرديدو.
وكان هندرسون، الذي يعمل مهندساً في أمستردام، قد فُقد أثناء جولته في
الحديقة الوطنية
بالمنطقة، قبل أن تنهي فرق البحث عملياتها بالعثور عليه.
