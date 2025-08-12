Advertisement

Lebanon 24
12-08-2025 | 23:00
الحمل
يوم جيد للانطلاق في مشاريع جديدة، وطاقتك عالية، لكن احذر من التسرع في اتخاذ قرارات مالية. علاقتك العاطفية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والرعاية.
الثور
تشعر ببعض التوتر والقلق بسبب ضغوط العمل، لذا حاول أن تأخذ استراحة قصيرة لتجديد نشاطك. في المساء تتحسن الأجواء العاطفية، وقد تحظى بلقاء مميز.
الجوزاء
تظهر أمامك فرص مالية جديدة في مجال عملك، لكن كن حذرًا ولا تتسرع في توقيع العقود. الدعم المعنوي من الأصدقاء سيكون له أثر إيجابي عليك.
السرطان
تنجح اليوم في التواصل مع الآخرين وتحقيق تفاهمات مهمة. هو وقت مناسب لإنهاء خلافات قديمة. صحتك بحاجة لبعض الراحة والاهتمام.
الأسد
الكاريزما الخاصة بك تبرز اليوم وتفتح أمامك أبوابًا مهنية واجتماعية. استغل الفرص بحكمة ودون غرور. الأجواء العاطفية دافئة ومشجعة.
العذراء
تشعر برغبة في التغيير والتجديد، واليوم مناسب لتحديد أهداف جديدة. احذر من التدقيق الزائد في التفاصيل الصغيرة مع شريك حياتك للحفاظ على التوازن.
الميزان
يوم مناسب للانفتاح وبناء علاقات جديدة. قد تصلك أخبار جيدة في العمل. عاطفيًا، شريكك ينتظر منك خطوة حاسمة تعبر عن مشاعرك بوضوح.
العقرب
يوم حاسم في العلاقات أو الشراكات. اتخاذ قرار واضح سيعود عليك بفوائد طويلة الأمد، فلا تتردد في التعبير عن موقفك بثقة.
القوس
مع انتهاء عطارد الرجعي، يتحسن التواصل وتظهر أمامك فرص جديدة. قد تبدأ مشروعًا جديدًا يحمل لك ثمارًا إيجابية قريبًا.
الجدي
طاقة القمر النشطة اليوم تلهمك للتعلم والتعبير عن نفسك. فرص مميزة لمشاريع تتعلق بالتواصل أو الكتابة.
الدلو 
قد تحظى بفرصة ذهبية للسفر أو عرض مميز. لا تتردد في تجربة جديد، لكن اهتم بدعم علاقتك مع الشريك بالكلام والمبادرات.
الحوت
يوم جيد لتوسيع شبكة علاقاتك والانخراط في أنشطة اجتماعية. الحب يبدو واعدًا، ولكن تجنب التسرع في الحكم على النوايا.
