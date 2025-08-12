35
منوعات
قيمتها 30 ألف دولار.. الشرطة تستعيد دمى "لابوبو" مسروقة
Lebanon 24
12-08-2025
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت إدارة الشرطة في جنوب
كاليفورنيا
هذا الأسبوع من استعادة دمى "لابوبو" بقيمة نحو 30 ألف دولار، كانت قد سُرقت من مستودع.
وقالت الشرطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الدمى القابلة للجمع، شهدت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في شعبيتها، وإن عملية السرقة تمت على عدة مراحل على مدار أيام.
وعثرت السلطات على الدمى في منزل بمدينة أبلاند، الواقعة في منطقة "إنلاند إمباير" بالولاية.
ويأتي هذا الإعلان بينما تحقق السلطات في مقاطعة
لوس أنجلوس
في حادث منفصل سُرقت فيه دمى "لابوبو" بقيمة نحو 7 لاف دولار من متجر في مدينة لا بوينتي.
وأضافت شرطة تشينو أنها حصلت على مذكرة تفتيش لدخول المنزل في أبلاند، مشيرة إلى أن أحد المشتبه بهم حاول الفرار لكنه سلّم نفسه لاحقا.
وعثر المحققون على 14 صندوقا من البضائع المسروقة، إضافة إلى أدلة تشير إلى أن المشتبه بهم كانوا يخططون لإعادة بيع هذه الدمى وشحنها إلى أنحاء
الولايات المتحدة
.
وتعود شخصية "لابوبو" إلى الفنان المولود في
هونغ كونغ
كاسينغ لونغ، الذي قدمها لأول مرة عام 2015، وتباع من خلال شركة "بوب مارت"
الصينية
.(سكاي نيوز)
