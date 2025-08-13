Advertisement

إصابة فنان خلال حفل... وفيديو يُوثّق ما جرى على خشبة المسرح

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:12
Doc-P-1404273-638907021079102797.jpg
Doc-P-1404273-638907021079102797.jpg photos 0
سقط المغني الأرجنتيني بابلو ديفيد أورتيز، الملقب بـ"الملك ديفيد"، بشكل مفاجئ خلال حفله مع فرقة "Dale Q'Va" في مدينة سان فرانسيسكو الأرجنتينية، بعد انهيار ألواح خشبيّة من منصة العرض.
 
 
وأُصيب أورتيز بجروحٍ في الرأس استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً. (الامارات 24)
 
 
 
