فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له

13-08-2025 | 23:54
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعتمر مصري مسن، ظهر فيه أمام الكعبة المشرفة يوجه رسالة عتاب لشقيقه، بعدما اتهمه بالاستيلاء على منزله عبر توكيل رسمي، ما تسبب في تشرده خارج بلده ومعاناته في سن متقدمة.
ورغم ما تعرض له من ظلم، أكد المعتمر أنه لن يدعو على شقيقه، بل سيطلب له الهداية، قائلا: "ربنا يرفع الغشاوة عن عينيك.. ظلمتني وسرقت بيتي، وسأنتظرك على الصراط المستقيم".

وأثار الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل تعاطف الآلاف، الذين أشادوا بموقفه الإنساني وتسامحه، معتبرين أن ما فعله يجسد أسمى معاني الصبر والعفو في أقدس مكان على وجه الأرض.(إرم نيوز)
 
