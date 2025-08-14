Advertisement

منوعات

"مستوى العين"... إحذروا هذه الحيلة أثناء التسوق

Lebanon 24
14-08-2025 | 06:37
Doc-P-1404606-638907759354465306.jpeg
Doc-P-1404606-638907759354465306.jpeg photos 0
كشف خبراء لماذا يجب على المتسوقين تجنب شراء المنتجات الموضوعة في مستوى العين بالمحلات التجارية.
وقال الخبراء من مؤسسة "ويتش"، وهي منظمة بريطانية لحماية المستهلك إن بعض الأشخاص يتسوقون بطريقة خاطئة، إذ تنطلي عليهم "حيل" المتاجر الكبرى، فيشترون المنتجات المعروضة في الرفوف الأمامية وعلى مستوى العين.

وأوضحوا أن المنتجات الموضوعة في مستوى العين غالبا ما تكون جذابة، إلا أنها تكون أغلى من منتجات مخزنة في أماكن أقل وضوحا، أو يصعب الوصول إليها.

وقالت المؤسسة: "غالبا ما توضع العلامات التجارية الأغلى في مستوى العين، بينما توضع المنتجات الأرخص في الرفوف السفلية".

وتنصح المؤسسة بإلقاء نظرة على المنتوجات الموضوعة في الرفوف السفلية، لأنها تكون الأرخص والأحسن جودة في بعض الأحيان، موضحة أن منتوجات العلامات التجارية الكبرى ليست دائما الأفضل.

وذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بعض المتاجر الكبرى تستخدم حيلا ذكية لدفع المستهلكين إلى إنفاق أموالهم، ومن أبرزها الترتيب الاستراتيجي للمنتجات على الرفوف والمعروف باسم مخطط الرفوف.

وشرح البروفيسور غراهام كيندال، أستاذ بحوث العمليات في جامعة نوتنغهام، في مقال منشور في منصة "ذا كونفرسيشن": "يعرف المخطط بأنه نموذج أو رسم بياني يوضح كيفية ترتيب المنتجات على الرفوف بهدف زيادة المبيعات إلى أقصى حد".

وأضاف أن عبارة شائعة الاستخدام في هذه المخططات هي: "مستوى العين هو مستوى الشراء".
