مؤلفة من 20 شخصًا… تفكيك شبكة تستغل الأطفال بأعمال بشعة جدًا!
Lebanon 24
14-08-2025
|
12:03
أعلنت السلطات
المصرية
عن تفكيك شبكة إجرامية تضم 20 شخصًا، بينهم 11 من أصحاب السوابق، بتهمة استغلال أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع البسيطة وجمع القمامة، إضافة إلى الاستيلاء على ما يجمعونه بالقوة.
وأفادت
الأجهزة الأمنية
أن أفراد الشبكة اتخذوا من مناطق وسط
القاهرة
ومحافظة
الجيزة
(العجوزة والدقي) مسرحًا لنشاطهم، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة تلك الأنشطة.
ووفق بيان
وزارة الداخلية
المصرية، تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة برعايتهم، فيما نُسّق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم في دور رعاية مناسبة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى التحقيق.
