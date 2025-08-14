مؤلفة من 20 شخصًا… تفكيك شبكة تستغل الأطفال بأعمال بشعة جدًا!

Advertisement

أعلنت السلطات عن تفكيك شبكة إجرامية تضم 20 شخصًا، بينهم 11 من أصحاب السوابق، بتهمة استغلال أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع البسيطة وجمع القمامة، إضافة إلى الاستيلاء على ما يجمعونه بالقوة.وأفادت أن أفراد الشبكة اتخذوا من مناطق وسط ومحافظة (العجوزة والدقي) مسرحًا لنشاطهم، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة تلك الأنشطة.ووفق بيان المصرية، تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة برعايتهم، فيما نُسّق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم في دور رعاية مناسبة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى التحقيق.