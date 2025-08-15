Advertisement

منوعات

صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي

Lebanon 24
15-08-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1405018-638908614857169077.jpg
Doc-P-1405018-638908614857169077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرجت أفعوانية عن مسارها في مدينة ملاهي "كوني بيتش" في مدينة بورثكول جنوب ويلز، وقد أُصيب 13 طفلاً، إضافة إلى شخص بالغ في الحادث.
Advertisement
 
 
وقال شهود عيان إنّ الأطفال كانوا يصرخون ويبكون أثناء وقوع الحادث، وأصيب بعضهم بجروح طفيفة. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: نقاش حاد وصراخ خلال اجتماع الحكومة الأمنية حول مقترح اتفاق غزة الليلة الماضية
lebanon 24
15/08/2025 18:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 في الهجوم على محكمة في مدينة زاهدان
lebanon 24
15/08/2025 18:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انهارت بالبكاء.. طفلة تتصدر التريند في حفل الشامي في تونس شاهدوا الفيديو
lebanon 24
15/08/2025 18:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي ببالتيمور الأميركية
lebanon 24
15/08/2025 18:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:40 | 2025-08-15
08:24 | 2025-08-15
08:17 | 2025-08-15
05:16 | 2025-08-15
04:00 | 2025-08-15
03:55 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24