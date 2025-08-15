صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي

خرجت أفعوانية عن مسارها في مدينة ملاهي "كوني بيتش" في مدينة بورثكول ، وقد أُصيب 13 طفلاً، إضافة إلى شخص بالغ في الحادث.

وقال شهود إنّ الأطفال كانوا يصرخون ويبكون أثناء وقوع الحادث، وأصيب بعضهم بجروح طفيفة. (ارم نيوز)