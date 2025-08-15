رفضت الزواج منه.. شاب يشعل النار بعروس المستقبل ووالدها في الجزائر

اهتزّ حي "500 راوي محمد" بولاية تيسمسيلت الجزائرية على وقع جريمة مروعة راحت ضحيتها فتاة في الثامنة عشرة من عمرها ووالدها، بعد أن أقدم شاب عشريني على إحراقهما بسبب رفض الفتاة الارتباط به.

ووفق روايات الشهود، فإن الشاب كان قد تقدم لخطبة الضحية سابقًا، لكن رفضها برفقة والدها أثار غضبه، فهددهما قائلاً: "والله نحرقكم".

وبعد يومين، تسلل الجاني مع ثلاثة من أصدقائه عبر سطح المنزل، ورش البنزين على الضحيتين وعلى نفسه قبل إشعال النار، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.

ونُقل المصابون إلى مستشفى تيسمسيلت لتلقي الإسعافات الأولية، ثم إلى الكبرى بزرالدة، حيث فارق الأب وابنته الحياة متأثرين بجروحهما البليغة، فيما لا تزال حالة أخرى تحت المراقبة الطبية.

الجريمة أحدثت صدمة وحزنًا عميقين في المدينة، بينما تواصل التحقيق لكشف تفاصيلها ودور المتورطين الآخرين.