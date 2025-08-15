Advertisement

بسبب سياسة ماكدونالدز.. إعتقال فتاة تبلغ 13 عامًا

Lebanon 24
15-08-2025 | 16:00
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق اعتقال الشرطة البريطانية لفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، بعد محاولتها تناول الطعام في أحد مطاعم "ماكدونالدز" بعد الساعة الخامسة مساءً.
وبحسب شهود العيان، دخلت الفتاة المطعم برفقة أصدقائها في الساعة 04:50 مساءً، وخلال 10 دقائق فقط، استدعى موظفو المطعم الشرطة المحلية التي قامت بتوقيفها.

ويُشير التقرير إلى أن سياسة "ماكدونالدز" تمنع من هم دون سن 18 من شراء الوجبات في فروعها بعد الساعة الخامسة مساءً إذا لم يكونوا برفقة شخص بالغ، ما أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم من تصرفات الشرطة ومن صرامة هذه السياسة.


