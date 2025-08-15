29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
بسبب سياسة ماكدونالدز.. إعتقال فتاة تبلغ 13 عامًا
Lebanon 24
15-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يوثّق اعتقال الشرطة
البريطانية
لفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، بعد محاولتها تناول الطعام في أحد مطاعم "
ماكدونالدز
" بعد الساعة الخامسة مساءً.
Advertisement
وبحسب شهود العيان، دخلت الفتاة المطعم برفقة أصدقائها في الساعة 04:50 مساءً، وخلال 10 دقائق فقط، استدعى موظفو المطعم الشرطة المحلية التي قامت بتوقيفها.
ويُشير التقرير إلى أن سياسة "ماكدونالدز" تمنع من هم دون سن 18 من شراء الوجبات في فروعها بعد الساعة الخامسة مساءً إذا لم يكونوا برفقة شخص بالغ، ما أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم من تصرفات الشرطة ومن صرامة هذه السياسة.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال سيدة تبلغ 70 عاما بتهمة التخطيط مع آخرين لاستهداف نتنياهو
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال سيدة تبلغ 70 عاما بتهمة التخطيط مع آخرين لاستهداف نتنياهو
16/08/2025 02:18:56
16/08/2025 02:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مجمّع ناصر الطبي في خان يونس: وفاة فتاة بسبب مضاعفات سوء التغذية الحاد والجفاف
Lebanon 24
مجمّع ناصر الطبي في خان يونس: وفاة فتاة بسبب مضاعفات سوء التغذية الحاد والجفاف
16/08/2025 02:18:56
16/08/2025 02:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حجم شفتيها... أطباء أسنان يرفضون علاج فتاة (صور)
Lebanon 24
بسبب حجم شفتيها... أطباء أسنان يرفضون علاج فتاة (صور)
16/08/2025 02:18:56
16/08/2025 02:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب لامين جمال.. فما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
فتاة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب لامين جمال.. فما القصة؟ (صور)
16/08/2025 02:18:56
16/08/2025 02:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
قد يعجبك أيضاً
رفضت الزواج منه.. شاب يشعل النار بعروس المستقبل ووالدها في الجزائر
Lebanon 24
رفضت الزواج منه.. شاب يشعل النار بعروس المستقبل ووالدها في الجزائر
14:00 | 2025-08-15
15/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال بثّ مباشر... مقتل شخص في شيكاغو في إطلاق نار
Lebanon 24
خلال بثّ مباشر... مقتل شخص في شيكاغو في إطلاق نار
09:40 | 2025-08-15
15/08/2025 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجّة في مصر... تقييد 3 أشخاص بشاحنات وسحلهم
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجّة في مصر... تقييد 3 أشخاص بشاحنات وسحلهم
08:24 | 2025-08-15
15/08/2025 08:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تحترق: 50 فريق إطفاء وطائرات مروحية تواجه ألسنة النار والرياح
Lebanon 24
سوريا تحترق: 50 فريق إطفاء وطائرات مروحية تواجه ألسنة النار والرياح
08:17 | 2025-08-15
15/08/2025 08:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي
Lebanon 24
صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي
06:29 | 2025-08-15
15/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
13:01 | 2025-08-15
15/08/2025 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2025-08-15
رفضت الزواج منه.. شاب يشعل النار بعروس المستقبل ووالدها في الجزائر
09:40 | 2025-08-15
خلال بثّ مباشر... مقتل شخص في شيكاغو في إطلاق نار
08:24 | 2025-08-15
فيديو يُحدث ضجّة في مصر... تقييد 3 أشخاص بشاحنات وسحلهم
08:17 | 2025-08-15
سوريا تحترق: 50 فريق إطفاء وطائرات مروحية تواجه ألسنة النار والرياح
06:29 | 2025-08-15
صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي
05:16 | 2025-08-15
جريمة عائليّة في بلد عربيّ... قتل والده بسبب والدته!
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 02:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 02:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 02:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24