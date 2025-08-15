Advertisement

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:00
الحمل
حاول دراسة مجالات جديدة ومشاريع جديدة تستطيع أن تنافس من خلالها.

الثور
الكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم عليك أن تتولاها.

الجوزاء
محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير.
السرطان
يحاول بعض الزملاء أن يشوّش عليك العلاقات أو يبلبل لك الأجواء فتشتد الأزمات.

الأسد
بعض المصاعب المتعلقة بالماضي تبرز اليوم لكنك تتخطاها بسرعة.

العذراء
تعيش يوماً مهماً على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلباً في ثقتك بالنفس.

الميزان
يزوّدك هذا اليوم سحراً خاصاً وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة.

العقرب
الحظ حليفك، يوم مناسب للقيام بالاستثمارات وشراء الأسهم والعقارات.

القوس
يحمل إليك هذا اليوم تأييداً عاماً ودعماً من قبل الأصدقاء ومغامرات حتى آخر الشهر. 

الجدي
يوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دوراً في تحقيق بعض الإنجازات.

الدلو
انتبه من الازدواجية في علاقتك المهنية وإلاّ فإنّك مقدم على اوضاع درامية.

الحوت 
ابتعد عن الانفعالات لئلا تخسر صفقة أو تسوية أو فرصة ثمينة. (السومرية)
