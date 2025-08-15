Advertisement

الحملحاول دراسة مجالات جديدة ومشاريع جديدة تستطيع أن تنافس من خلالها.الثورالكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم عليك أن تتولاها.الجوزاءمحطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير.السرطانيحاول بعض الزملاء أن يشوّش عليك العلاقات أو يبلبل لك الأجواء فتشتد الأزمات.بعض المصاعب المتعلقة بالماضي تبرز اليوم لكنك تتخطاها بسرعة.تعيش يوماً مهماً على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلباً في ثقتك بالنفس.الميزانيزوّدك هذا اليوم سحراً خاصاً وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة.الحظ حليفك، يوم مناسب للقيام بالاستثمارات وشراء الأسهم والعقارات.يحمل إليك هذا اليوم تأييداً عاماً ودعماً من قبل الأصدقاء ومغامرات حتى آخر الشهر.الجدييوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دوراً في تحقيق بعض الإنجازات.الدلوانتبه من الازدواجية في علاقتك المهنية وإلاّ فإنّك مقدم على اوضاع درامية.الحوتابتعد عن الانفعالات لئلا تخسر صفقة أو تسوية أو فرصة ثمينة. (السومرية)