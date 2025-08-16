Advertisement

في عيد ميلاد ابنة الـ 3 سنوات.. ثعبان يخرج من صندوق ألعابها!

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:00
في حادثة غريبة، تحوّل حفل عيد ميلاد فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات إلى حالة من الفوضى والصدمة بعد سقوط ثعبان من صندوق ألعابها الجديد. 

وقالت والدتها، جينيفر بيكر، 30 عامًا، من نوريس غرين، إن الثعبان البرتقالي ظهر فجأة بعدما وضعت العلبة الكرتونية الفارغة للهدية على الموقد عقب فتحها هدية آخرى.
وتابعت بيكر: "اعتقدت في البداية أن أحد أطفالي يمزح، لكن عندما تحرك لسان الثعبان صرخت، قائلاً: إنها حقيقية!"، مشيرة إلى أن جدتها التي كانت حاضرة ركضت على الفور إلى المطبخ للمساعدة.

وأضافت الأم: "حاولنا السيطرة على الموقف وإرجاع الثعبان إلى الصندوق، لكن كان الأمر صعبًا، خاصة أنه حاول الالتفاف حول ذراعي".

وأشارت والدة الطفلة إلى شعورها بالصدمة التامة عندما وجدت الثعبان جاثمًا على الموقد، متسائلة كيف دخل هذا الحيوان إلى مطبخها، خاصة أنها كانت قد رتبت في نفس اليوم وصول أرنب جديد إلى المنزل، إلى جانب تواجد قطط من الجيران، ما جعل منزلها أشبه بحديقة حيوانات صغيرة.

وفي نهاية المطاف، تبين أن الثعبان كان ملكًا لجارتهم وتمت إعادته إليها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن الهدية تحتوي على حيوان حي. (إرم نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24