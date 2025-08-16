30
منوعات
نزهة تنتهي بفاجعة.. غرق شاب في نهر النيل
Lebanon 24
16-08-2025
|
12:25
A-
A+
تعرض شاب للغرق في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر
النيابة
المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بغرق شخص في نهر النيل، بإحدى قرى منشأة القناطر.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن شابا يدعى "م.و" 17 سنة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.
تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة
المستشفى العام
، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
