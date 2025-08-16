Advertisement

منوعات

نزهة تنتهي بفاجعة.. غرق شاب في نهر النيل

Lebanon 24
16-08-2025 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1405479-638909693902244993.jpg
Doc-P-1405479-638909693902244993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض شاب للغرق في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
Advertisement

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بغرق شخص في نهر النيل، بإحدى قرى منشأة القناطر.


انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن شابا يدعى "م.و" 17 سنة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل
lebanon 24
17/08/2025 08:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة عائلية.. وفاة أب وأطفاله الستة في ظروف مأساوية
lebanon 24
17/08/2025 08:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة تهز طرابلس.. وفاة طفلين في حريق داخل شقتهما
lebanon 24
17/08/2025 08:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة تهزّ دولة عربية... ثلاث شقيقات يفقدن حياتهن غرقًا
lebanon 24
17/08/2025 08:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:12 | 2025-08-17
15:00 | 2025-08-16
10:40 | 2025-08-16
10:03 | 2025-08-16
07:41 | 2025-08-16
04:00 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24