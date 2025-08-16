30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مصر.. حبس ممرضة 4 أيام بتهمة إشعال النيران عمداً
Lebanon 24
16-08-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت نيابة حلوان في مصر، حبس ممرضة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة اضرام النار داخل مستشفى حلوان.
وتعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن
القاهرة
بلاغًا من إدارة المستشفى يفيد باندلاع حريق محدود داخل
قسم الرعاية
المركزة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والإنقاذ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المستشفى وتخصيص مسارات إخلاء لتأمين
نقل المرضى
إلى مناطق آمنة داخل المبنى.
Advertisement
ومع بدء عملية الفحص والمعاينة داخل القسم، تبين أن النيران مشتعلة داخل غرفة مخصصة للأجهزة الطبية، وقد امتدت جزئيًا إلى بعض المحاليل والأسلاك المتصلة بالأجهزة، إلا أن سرعة تدخل رجال الإطفاء حالت دون امتداد الحريق إلى الغرف والأجنحة المجاورة. وبالتزامن مع عمليات الإطفاء، قامت الأطقم الطبية، بالتعاون مع
قوات الأمن
، بإخلاء نحو 16 مريضًا من داخل غرفة العناية المركزة إلى مناطق أخرى داخل المستشفى وإلى مستشفيات مجاورة، حرصًا على سلامتهم واستمرار تلقيهم للعلاج دون تأخير.
ولم تمض ساعات قليلة حتى نجحت الفرق المتخصصة في السيطرة الكاملة على الحريق وتنفيذ عمليات التبريد؛ للتأكد من عدم تجدد النيران مرة أخرى. وفي البداية، رجح الفحص المبدئي أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا بأحد التوصيلات داخل الغرفة، إلا أن استمرار التحقيقات كشف عن مفاجأة صادمة،وأن وراء ارتكاب الواقعة ممرضة تدعى «شروق .ع. أ»، تعمل بنفس القسم الذي شهد الواقعة، تبين أنها قامت بإشعال النيران عمدًا داخل غرفة الرعاية المركزة، ثم وقفت تتابع الموقف من داخل المستشفى، لمراقبة حالة الفزع التي انتابت المرضى والعاملين. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
حبس متهم 4 أيام لاتهامه بإلقاء ماء نار على طليقته في مصر
Lebanon 24
حبس متهم 4 أيام لاتهامه بإلقاء ماء نار على طليقته في مصر
17/08/2025 08:44:31
17/08/2025 08:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. حبس متسولة وزوجها 4 أيام فى واقعة قتل طبيب مخ وأعصاب
Lebanon 24
مصر.. حبس متسولة وزوجها 4 أيام فى واقعة قتل طبيب مخ وأعصاب
17/08/2025 08:44:31
17/08/2025 08:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: من يهاجم مصر والأردن يتجاهل عمدا دورهما بدعم القضية الفلسطينية
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: من يهاجم مصر والأردن يتجاهل عمدا دورهما بدعم القضية الفلسطينية
17/08/2025 08:44:31
17/08/2025 08:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف الأشخاص.. هذا مصيرها
Lebanon 24
انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف الأشخاص.. هذا مصيرها
17/08/2025 08:44:31
17/08/2025 08:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. هكذا خرجوا من مصعد معطّل
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا خرجوا من مصعد معطّل
00:12 | 2025-08-17
17/08/2025 12:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نزهة تنتهي بفاجعة.. غرق شاب في نهر النيل
Lebanon 24
نزهة تنتهي بفاجعة.. غرق شاب في نهر النيل
12:25 | 2025-08-16
16/08/2025 12:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)
Lebanon 24
خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)
10:40 | 2025-08-16
16/08/2025 10:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل والده ومثّل بجثته.. فكانت نهايته برصاص شقيقه
Lebanon 24
قتل والده ومثّل بجثته.. فكانت نهايته برصاص شقيقه
10:03 | 2025-08-16
16/08/2025 10:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تزن 2.3 قيراط… فتاة تعثر على ماسة نادرة في الحديقة (صور)
Lebanon 24
تزن 2.3 قيراط… فتاة تعثر على ماسة نادرة في الحديقة (صور)
07:41 | 2025-08-16
16/08/2025 07:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:12 | 2025-08-17
بالفيديو.. هكذا خرجوا من مصعد معطّل
12:25 | 2025-08-16
نزهة تنتهي بفاجعة.. غرق شاب في نهر النيل
10:40 | 2025-08-16
خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)
10:03 | 2025-08-16
قتل والده ومثّل بجثته.. فكانت نهايته برصاص شقيقه
07:41 | 2025-08-16
تزن 2.3 قيراط… فتاة تعثر على ماسة نادرة في الحديقة (صور)
04:00 | 2025-08-16
في عيد ميلاد ابنة الـ 3 سنوات.. ثعبان يخرج من صندوق ألعابها!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 08:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 08:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 08:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24