سدادة قطنية منسية كادت أن تُنهي حياتها

17-08-2025 | 01:44
كشفت سافانا ميلر، المتسابقة السابقة في برنامج الواقع الأميركي "ذا سيركل"، عن تجربة صادمة كادت أن تُودي بحياتها، بعدما تركت سدادة قطنية داخل جسدها قرابة شهر كامل من دون أن تنتبه.
الحادثة وقعت عندما كانت ميلر طالبة جامعية تبلغ 22 عامًا. فقد وضعت السدادة في الأيام الأخيرة قبل خروجها مع صديقاتها، ثم اختفى الخيط ولم تلحظه مجددًا، فظنت أنها سقطت. لكن مع مرور الأيام بدأت تعاني من رائحة كريهة وأعراض مزعجة وصفتها بأنها "كرائحة فأر ميت"، ما جعل حياتها اليومية لا تُطاق.

ورغم تكرار زياراتها إلى العيادة الجامعية، لم يتبيّن السبب في البداية، خصوصًا أن نتائج الفحوصات الخاصة بالأمراض المنقولة جاءت سلبية. الأطباء اشتبهوا في التهاب بكتيري، لكن الأعراض استمرت وتفاقمت. وفي فحص ثالث، كشف وجود ألياف قطنية في عينة بولها، ليتبيّن أن سدادة قديمة ما زالت عالقة قرب عنق الرحم.

تمت إزالة السدادة على الفور، ولحسن الحظ لم تُصب ميلر بمتلازمة الصدمة التسممية، وهي عدوى نادرة قد تكون قاتلة وترتبط باستخدام السدادات لفترات طويلة.

