منوعات
بسبب ضغوط شخصية ومالية.. انتحار صائغ فضة
Lebanon 24
17-08-2025
|
02:41
A-
A+
شهدت قرية هافيليا في منطقة سارناث – فاراناسي
الهندية
، حادثة مأسوية بعد العثور على رجل يُدعى مونا لال موريا (38 عامًا) مشنوقًا داخل منزله، في واقعة صدمت أفراد عائلته وأهالي البلدة.
ووفق التحقيقات الأولية، كان موريا يواجه ضغوطًا مالية وشخصية حادة، من بينها ديون متراكمة وعلاقة مع امرأة تُدعى باسانتي، تقيم في الجوار حيث كان يعمل صانع مجوهرات فضية. وأوضح شقيقه الأكبر أن هذه الظروف أثقلت كاهله وأدت إلى توتر داخل الأسرة.
زوجته شانشالا أفادت بأنها شعرت بالقلق صباح الحادثة بعدما وجدت الباب مغلقًا بشكل غير معتاد والنعال ملقاة عند المدخل. عند تفتيش الغرف، اكتشفت الجثة معلقة، ما دفعها للاستنجاد بالشرطة.
الحادثة كان لها أثر صادم على العائلة، خصوصًا ابنه البالغ تسع سنوات، الذي شوهد يبكي متمسكًا بوالده وهو يردّد: "
بابا
، استيقظ".
الشرطة هرعت إلى المكان برفقة فريق من
الطب الشرعي
لجمع الأدلة، وتم نقل الجثة للتشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة، فيما لا يزال التحقيق مستمرًا. (news18)
