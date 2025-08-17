Advertisement

شاب عشرينيّ يُحقّق حوالي نصف مليون دولار سنويّاً... هذا ما يبيعه

Lebanon 24
17-08-2025 | 09:01
استطاع الشاب الأميركيّ فرانسيسكو ريفيرا البالغ من العمر 26 عاماً، من تحقيق 460 ألف دولار سنويّاً، عبر بيع الشموع التي لا يُحبّها ولديه حساسية تجاهها، عبر متجره الإلكترونيّ على منصة "إتسي".
وقال ريفيرا الذي كان يبحث عن دخل إضافيّ لشبكة "CNBC"، إنّه "يعمل فقط 20 دقيقة يومياً على متجره، وأحياناً يمتدّ عمله لساعتين عند تصميم عبارات جديدة أو متابعة الاتجاهات الرائجة".
 
 
وأضاف: "أحقق دخلاً لم أكن أحلم به، وأبذل جهداً أقل من أي وقت مضى". (العربية)
 
 
 
10:22 | 2025-08-17
08:11 | 2025-08-17
05:55 | 2025-08-17
02:44 | 2025-08-17
02:41 | 2025-08-17
01:44 | 2025-08-17
