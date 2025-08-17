Advertisement

منوعات

"نهاية مأساوية" لإبن الـ 34 عاماً.. هذا ما حصل له بعدما اشترى عنكبوتا عبر الإنترنت

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:23
في حادثة مأساوية، توفي أب بعدما عضّه عنكبوت أليف اشتراه عبر الإنترنت قبل أسابيع قليلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولفت المصدر إلى أن مارك أنتوني كيربي، من بريسكوت في مقاطعة ميرسيسايد (شمال غرب إنجلترا)، تعرّض للعضّ من عنكبوت سام، وتوفي في  الثاني من أغسطس.

وعبّرت عائلته عن حزنها الشديد لوفاة الأب (34 عاما) بعد أيام قليلة فقط من شرائه العنكبوت.

وقالت كايلي جيل، شريكة حياته السابقة منذ 16 عاما، إن الرجل أصبح مهووسا بالعناكب بعد أن كان يخشى الحشرات.

وصرحت كايلي، والدة طفليهما، لصحيفة "ليفربول إيكو" أن مارك كان في اسكتلندا واشتكى من شعوره بالتعب، لكنه ظل يمزح أثناء تناول وجبة طعام في أحد المطاعم، قبل أن يعود إلى منزله في 26 يوليو.

ثم استمر مارك في الشكوى من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وتقلبات في درجة الحرارة، وألم في الأطراف على مدار الأسبوع التالي.

وفي 2 آب الجاري، أخبرها مارك أنه لا يستطيع التنفس بشكل صحيح، مما جعلها تستدعي الإسعاف.

وعندما وصل المسعفون إلى مكان الحادث، لم يتمكنوا من إنقاذه، ولقي حتفه.

وفي معرض إشادتها بالأب مارك، قالت كايلي: "اشترى خمسة عناكب عبر الإنترنت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وكان مهووسا بها".

وأضافت كايلي أن تشريح الجثة لم يُحدد سبب الوفاة بشكل قاطع حتى الآن، لكنها تعتقد أن الأعراض التي ظهرت على مدار أسبوع ونصف تُشير إلى احتمالية لدغة عنكبوت.

وأشارت إلى أن مارك أخبرها عن اللدغة، لكنه لم يذهب إلى المستشفى.(سكاي نيوز)
