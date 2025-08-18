Advertisement

توفيت بعد مشاجرة مع زوجها.. هذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
18-08-2025 | 02:24
تحقق جهات مختصة في الإسكندرية بمصر بشأن وفاة ربة منزل بعد مشاجرة مع زوجها داخل الشقة محل سكنهما.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا رسميا من مأمور قسم شرطة، يفيد بوجود بلاغ عن وفاة ربة منزل بمحل سكنها بدائرة القسم وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وبعد القيام بالمعاينة والفحص، تبين وجود جثة المجني عليها زوجة المتهم ملقاة على الأرض داخل محل سكنهما، وكانت ترتدي كامل ملابسها، وكان من الواضح عليها إصابتها بجرح في الرأس، وذلك بعد أن سقطت على الأرض وارتطم رأسها بحافة السيراميك.

وكشف شهود العيان أن الخلاف نشب بين المتهم وبين المجني عليها زوجته بسبب ظهور جزء من ذراعها أثناء قيامها بنشر الغسيل على الشرفة فتعدى عليها بالضرب، وبعد مرور وقت خلال وجودها بصالة الشقة تعدى عليها بالضرب على وجهها وتركها فسقطت على الأرض وارتطم رأسها بسيراميك أرضية الشقة فأصيبت بجرح بالغ في الرأس.(إرم نيوز)
 
