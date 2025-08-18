Advertisement

مهرجان صيف بنغازي 2025.. مدينة تنبض بالإبداع وتستقطب أساطير الملاكمة!

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:00
Doc-P-1406159-638911396779048056.png
Doc-P-1406159-638911396779048056.png photos 0
في أجواء حافلة بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، انطلقت النسخة الثانية من مهرجان صيف بنغازي 2025 شرقي ليبيا، لتشكل علامة فارقة في مسيرة المدينة نحو الانفتاح وإبراز وجهها الجديد.
المهرجان، الذي أقيم في ساحة الكيش وعدة مواقع أخرى، احتضن فعاليات متنوعة شملت معارض كتب وتراث وأزياء تقليدية، إضافة إلى عروض السيرك الإيطالي والحفلات الغنائية ومعارض الفنون التشكيلية.

على الصعيد الرياضي، استقطبت المنافسات فرقاً دولية في كرة القدم الشاطئية من مصر وتونس والبرازيل، إلى جانب سباقات الدراجات والبطولات البدنية، فيما خطفت "ليلة الأساطير" الأضواء بحضور أساطير الملاكمة العالميين وعلى رأسهم مايك تايسون، وجذبت أكثر من 22 ألف متفرج في ملعب شهداء بنينا.

المتحدث باسم المهرجان، محمد الزوي، أكد أن النجاح جاء ثمرة إستراتيجية تسويقية اعتمدت على صناع المحتوى والإعلام البديل لتغيير الصورة النمطية عن بنغازي، مشيراً إلى أن المهرجان أصبح منصة تجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة.

من جانبه، أوضح المنسق الإعلامي رامي المنصوري أن الحدث ساهم في تنشيط السياحة المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال الفنادق والمطاعم وقطاع النقل، فضلاً عن توفير مئات فرص العمل للشباب.

رغم التحديات المرتبطة بضعف البنية التحتية، نجح المهرجان في ترسيخ صورة إيجابية عن بنغازي كمدينة قادرة على احتضان فعاليات عربية ودولية كبرى، مع وعود بمزيد من التطوير في السنوات المقبلة.
 
