متفرقات

في أستراليا.. ثعبان سام يثير الذعر داخل لعبة قطار (فيديو)

Lebanon 24
18-08-2025 | 23:00
شهد منزل في ولاية كوينزلاند الأسترالية حادثة غريبة بعدما اكتشف صاحبه ثعبانًا سامًا مختبئًا داخل نفق قطاره المصغّر. في البداية، اعتقد الرجل أن ما رآه مجرد لعبة مطاطية، لكنه سرعان ما أدرك خطورة الموقف واستدعى خبيرًا للتعامل معه.
وبحسب وسائل إعلام محلية، وصل ستيوارت ماكنزي، المتخصص في صيد الثعابين من مجموعة "صائدي الثعابين على مدار الساعة في صن شاين كوست"، إلى المكان حيث تبيّن أن الثعبان من نوع أفعى الأشجار البنية، المعروفة بطباعها العدائية وسرعة مهاجمتها لأي تهديد.

لكن حديقة الزواحف الأسترالية أوضحت أن هذا النوع ينتمي إلى فصيلة "الكولوبريد"، وهي ثعابين ذات أنياب خلفية، ما يجعل قوة حقن السم لديها محدودة نسبيًا إلا إذا كانت كبيرة الحجم.

مقطع فيديو نشره ماكنزي أظهر لحظة إخراج الثعبان من النفق باستخدام شبكة وخطاف طويل، قبل وضعه في كيس شبكي ونقله بعيدًا عن المنطقة. وأكد الخبير أن الثعبان كان بصحة جيدة وعلى الأرجح كان يستعد لتغيير جلده، مشيرًا إلى أنه أُطلق لاحقًا في البرية لضمان سلامة السكان.
 
متفرقات

منوعات

فيديو
