متفرقات

في بريطانيا.. وفاة أب بعد تعرضه لعضة عنكبوت اعتقد أنه أليف!

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:30
لقي أب بريطاني حتفه بعد أن تعرّض لعضة عنكبوت سام كان قد اشتراه عبر الإنترنت قبل أسابيع قليلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأفاد المصدر أن الضحية، ويدعى مارك أنتوني كيربي (34 عامًا) من مدينة بريسكوت في مقاطعة ميرسيسايد شمال غرب إنجلترا، توفي في الثاني من آب الجاري بعد تعرضه للعضّ من العنكبوت الذي اقتناه حديثًا.

وعبّرت عائلته عن حزنها العميق لفقدانه، مشيرة إلى أن مارك أصبح في الفترة الأخيرة مهووسًا بالعناكب بعدما كان في السابق يخشى الحشرات. وقالت شريكته السابقة كايلي جيل، التي عاشت معه 16 عامًا وأنجبت منه طفلين، إن مارك اشترى خمسة عناكب عبر الإنترنت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وكان مفتونًا بها بشكل لافت.

وأضافت كايلي أن مارك كان في اسكتلندا قبيل وفاته، حيث اشتكى من شعور بالتعب، لكنه ظل يمزح أثناء تناول وجبة طعام في أحد المطاعم، قبل أن يعود إلى منزله في 26 تموز.

وعلى مدى الأسبوع التالي، واصل الأب الشاب الشكوى من أعراض تشبه الإنفلونزا، مع تقلبات في درجة الحرارة وآلام في الأطراف. وفي الثاني من أغسطس، قال لشريكته إنه لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي، ما دفعها إلى استدعاء الإسعاف. غير أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذه، ليفارق الحياة.

وأكدت كايلي أن تشريح الجثة لم يحسم بعد السبب المباشر للوفاة، لكنها رجحت أن تكون لدغة العنكبوت وراء الأعراض التي عانى منها مارك على مدى أسبوع ونصف، مشيرة إلى أنه تحدث معها عن تعرضه للعضة لكنه لم يلجأ إلى المستشفى.
 
(ديلي ميل)
