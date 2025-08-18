Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
18-08-2025 | 22:58
A-
A+
Doc-P-1406318-638911782026655575.jpg
Doc-P-1406318-638911782026655575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
اليوم مناسب للخروج واللقاء بالآخرين. استفد من الفترة الإيجابية لتعزيز الروابط الاجتماعية والتحالف مع الزملاء والأصدقاء، وتجنب العزلة.
الثور
تتمكن من إيجاد حلول مرضية لمختلف الأطراف، لكن قد تحتاج للتراجع قليلاً عن موقفك. الفرصة متاحة لتسوية الأمور أو التحضير للقاء مهم.
Advertisement
الجوزاء
تتفاعل مع محيطك بشكل إيجابي على الصعيد المهني، وتحظى بترحيب الآخرين. الوقت مناسب للتقرب من الشريك واستغلال المبادرات العاطفية والمهنية.
السرطان
حاول تهدئة أعصابك وإيجاد منفذ مناسب لطاقة اليوم. قد تواجه بعض التعب والإرهاق، لكن المثابرة على تصحيح العلاقات مع المحيط ستكون مفيدة.
الأسد
كن واضحًا في كلامك وموقفك المهني، ولا تتراجع عن شروطك. توجه إلى مواعيدك بثقة واثق في قدراتك، وابتعد عن التردد.
العذراء
ستحصل على هدوء وسكينة داخليين، مما يمنحك ثقة ونزاهة. أصدقاؤك وزملاؤك قد يحتاجون مساعدتك، وستكون قادرًا على تقديم الدعم المطلوب.
الميزان
تعيش تحولًا إيجابيًا في المعطيات لصالحك، ما يعيد حيويتك ويتيح انطلاق مشروع جديد. التفاؤل اليوم مفتاح للنجاح والارتقاء في حياتك المهنية.
العقرب
تركز اليوم على الأمور الشخصية والعائلية، وقد يحتاج أحد أفراد العائلة لدعمك. الفرصة مناسبة للتعاطف والتجاوب مع أحبائك.
القوس
تزداد حظوظك وتبرز فرصك المهنية، لكن عليك توخي الحذر في الأمور المالية وعدم التسرع في الإنفاق، فقد تتطلب بعض المعاملات دفع مبالغ لشريك أو زميل.
الجدي
خصص وقتًا لإعادة التواصل مع أفراد العائلة. الانخراط في الحوار مع الأقارب سيكون مرحبًا به، والوقت مناسب لتسوية أي خلافات عالقة.
الدلو
تشعر بالاستياء نتيجة عدم التفاهم والثقة مع الآخرين. اليوم قد يشهد مشاكل قانونية أو خلافات، لذا احرص على ضبط النفس وتجنب المواجهات.
الحوت
حافظ على التنظيم والهدوء، وقدم أفضل ما لديك في مهامك. لا تتخذ قرارات متهورة للحفاظ على سمعتك، واستعد لمواجهة مسؤوليات كبيرة بنشاط وحكمة.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
19/08/2025 09:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
19/08/2025 09:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
19/08/2025 09:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
19/08/2025 09:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:11 | 2025-08-19
01:44 | 2025-08-19
00:10 | 2025-08-19
23:00 | 2025-08-18
16:54 | 2025-08-18
16:30 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24