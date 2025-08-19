ابن الـ 13 عاماً توفي بسبب تناوله "النودلز".. هذا ما حصل معه بالتفصيل

Advertisement

توفي فتى (13 عاما) داخل منزله في وذلك بعد تناوله 3 أكياس من النودلز سريعة التحضير من دون طهي.ووفقا لتقارير بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بوفاة الطفل داخل منزله، وعند انتقال إلى مكان الحادث، عثر على جثمان الفتة دون أي إصابات ظاهرة، وهو يرتدي ملابسه بالكامل.وكشفت تحريات المباحث الأولية التي تضمنت سؤال أسرة الطفل أنه تناول 3 أكياس من النودلز الخام دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابته بحالة إعياء شديدة أعقبتها وفاته.وأمرت بالتحفظ على صاحب المحل الذي باع المنتج للطفل، وتم أخذ عينات من أكياس النودلز لتحليلها للتأكد من سلامتها، كما تم نقل جثمان الطفل إلى المشرحة لإجراء تشريحه وتحديد السبب الدقيق للوفاة.وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المنتج كان مطابقا للمواصفات، مما يرجح أن الوفاة قد تكون ناتجة عن تناول كمية كبيرة من النودلز غير المطهية، مما قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل اضطرابات معوية حادة أو اختناق الجهاز الهضمي.وأثارت الحادثة جدلا واسعا على منصة "إكس" حيث طالب العديد من المستخدمين بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية السريعة التحضير، خاصة تلك التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين، وكتب أحد المستخدمين: "الإندومي خطر على أطفالنا.. لازم تحذيرات واضحة على العبوات".(سكاي نيوز)