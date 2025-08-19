Advertisement

فنون ومشاهير

سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية

Lebanon 24
19-08-2025 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1406406-638911940293343830.jpeg
Doc-P-1406406-638911940293343830.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الشاعر الشعودي سعود بن معدي الرفيدي القحطاني مساء أمس الاثنين إثر حادث سقوط من أحد المرتفعات الجبلية في جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان.
Advertisement

وفي التفاصيل، توفي القحطاني أثناء ممارسته رياضة تسلّق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، حيث انزلق من أعالي جبل سمحان، أحد أشهر المرتفعات الجبلية في المنطقة والمعروف بتضاريسه الوعرة، وهو ما يجعله وجهة لعشّاق المغامرات.

وتعرض الشاعر لإصابات خطيرة جراء السقوط من المرتفع، ونُقل على الفور إلى المستشفى، الا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثراً بجراحه.

إلى ذلك، كشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة ظفار في بيان أن فرقها باشرت بسحب الشاعر من الجبل فور سقوطه بمساندة من الأهالي، مؤكدةً أن السائح السعودي انزلق من مرتفع جبلي، وأُصيب بجروح بليغة أدت إلى وفاته.

من جانبها، تابعت سفارة المملكة تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاة القحطاني، وهي تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عُمان لإتمام إجراءات نقل الجثمان إلى المملكة.

يُذكر أن سعود القحطاني ينحدر من منطقة القحطة في الباحة، واشتُهر بأسلوبه الشعري الذي يجمع بين التراث وروح الحداثة، ما جعله من الوجوه البارزة في المشهد الشعري الخليجي والعربي.(لها)

مواضيع ذات صلة
حادثة مأساوية… وفاة ابن مؤثرة شهيرة بعد غرقه في المسبح (صورة)
lebanon 24
19/08/2025 12:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة الشاب أحمد... سقط من أحد المباني
lebanon 24
19/08/2025 12:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفل وإصابة شقيقين جراء حريق مأساوي في شقة سكنية بمصر
lebanon 24
19/08/2025 12:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة عائلية.. وفاة أب وأطفاله الستة في ظروف مأساوية
lebanon 24
19/08/2025 12:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:09 | 2025-08-19
03:01 | 2025-08-19
02:46 | 2025-08-19
02:11 | 2025-08-19
02:07 | 2025-08-19
01:44 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24