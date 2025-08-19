30
فنون ومشاهير
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
Lebanon 24
19-08-2025
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الشاعر الشعودي
سعود بن
معدي الرفيدي
القحطاني
مساء أمس الاثنين إثر حادث سقوط من أحد
المرتفعات الجبلية
في جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة
عُمان
.
وفي التفاصيل، توفي القحطاني أثناء ممارسته رياضة تسلّق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، حيث انزلق من أعالي جبل سمحان، أحد أشهر المرتفعات الجبلية في المنطقة والمعروف بتضاريسه الوعرة، وهو ما يجعله وجهة لعشّاق المغامرات.
وتعرض الشاعر لإصابات خطيرة جراء السقوط من المرتفع، ونُقل على الفور إلى المستشفى، الا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثراً بجراحه.
إلى ذلك، كشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة ظفار في بيان أن فرقها باشرت بسحب الشاعر من الجبل فور سقوطه بمساندة من الأهالي، مؤكدةً أن السائح السعودي انزلق من مرتفع جبلي، وأُصيب بجروح بليغة أدت إلى وفاته.
من جانبها، تابعت
سفارة المملكة
تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاة القحطاني، وهي تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عُمان لإتمام إجراءات نقل الجثمان إلى
المملكة
.
يُذكر أن
سعود
القحطاني ينحدر من منطقة القحطة في الباحة، واشتُهر بأسلوبه الشعري الذي يجمع بين التراث وروح الحداثة، ما جعله من الوجوه البارزة في المشهد الشعري
الخليجي
والعربي.(لها)
