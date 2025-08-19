سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية

Advertisement

توفي الشاعر الشعودي معدي الرفيدي مساء أمس الاثنين إثر حادث سقوط من أحد في جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة .وفي التفاصيل، توفي القحطاني أثناء ممارسته رياضة تسلّق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، حيث انزلق من أعالي جبل سمحان، أحد أشهر المرتفعات الجبلية في المنطقة والمعروف بتضاريسه الوعرة، وهو ما يجعله وجهة لعشّاق المغامرات.وتعرض الشاعر لإصابات خطيرة جراء السقوط من المرتفع، ونُقل على الفور إلى المستشفى، الا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثراً بجراحه.إلى ذلك، كشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة ظفار في بيان أن فرقها باشرت بسحب الشاعر من الجبل فور سقوطه بمساندة من الأهالي، مؤكدةً أن السائح السعودي انزلق من مرتفع جبلي، وأُصيب بجروح بليغة أدت إلى وفاته.من جانبها، تابعت تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاة القحطاني، وهي تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عُمان لإتمام إجراءات نقل الجثمان إلى .يُذكر أن القحطاني ينحدر من منطقة القحطة في الباحة، واشتُهر بأسلوبه الشعري الذي يجمع بين التراث وروح الحداثة، ما جعله من الوجوه البارزة في المشهد الشعري والعربي.(لها)