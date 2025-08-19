المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!





وأكد تقرير لصحيفة " تايمز" أنه تم تسريح موظفي المؤسّسة في المتحدة، ولم يتبقَّ إلا موظف واحد في مقر لندن بعد أن غادر أربعة من أصل خمسة أعضاء في الفريق، بينهم الرئيس العالمي للشؤون المالية والامتثال بسبب ما أُشيع عن وجود أزمة تمويل.

Advertisement

وأوضحت المؤسّسة في بيان أن بعض التبرعات انخفضت نتيجة ما وصفته بـ"حملة إعلامية سلبية" ضد هاري ومرتبطة بخلافات داخلية، لكنها أكدت أنها استطاعت جذب عدد مماثل أو أكبر من المتبرعين الجدد لتعويض النقص.



وأشار مصدر إلى أن تسريح الموظفين شمل تغييرات كبيرة في الفريق مع مغادرة آخرين بشكل طوعي.



وكان الأمير هاري قد قدّم استقالته بسبب الخلافات المستمرة التي جعلته يشعر بالإحباط، إذ وصف الوضع بين رئيسة الدكتورة تشانداوكا ومجلس الأمناء بأنه "انهار إلى حد لا يمكن إصلاحه".

تواجه مؤسّسة "سنتيبالي" الخيرية لدعم الشباب، التي شارك الأمير خاري في تأسيسها عام 2006، أزمة داخلية حادة بعد استقالته منها في آذار الماضي.وأكد تقرير لصحيفة " تايمز" أنه تم تسريح موظفي المؤسّسة في المتحدة، ولم يتبقَّ إلا موظف واحد في مقر لندن بعد أن غادر أربعة من أصل خمسة أعضاء في الفريق، بينهم الرئيس العالمي للشؤون المالية والامتثال بسبب ما أُشيع عن وجود أزمة تمويل.وأوضحت المؤسّسة في بيان أن بعض التبرعات انخفضت نتيجة ما وصفته بـ"حملة إعلامية سلبية" ضد هاري ومرتبطة بخلافات داخلية، لكنها أكدت أنها استطاعت جذب عدد مماثل أو أكبر من المتبرعين الجدد لتعويض النقص.وأشار مصدر إلى أن تسريح الموظفين شمل تغييرات كبيرة في الفريق مع مغادرة آخرين بشكل طوعي.وكان الأمير هاري قد قدّم استقالته بسبب الخلافات المستمرة التي جعلته يشعر بالإحباط، إذ وصف الوضع بين رئيسة الدكتورة تشانداوكا ومجلس الأمناء بأنه "انهار إلى حد لا يمكن إصلاحه".

وانسحب الأمير هاري من مؤسّسته الخيرية الإفريقية "سنتيبالي" لدعم الشباب بعدما صدر تقرير من هيئة مفوضية الجمعيات الخيرية، رفض فيه مزاعم العنصرية التي أثارتها رئيسة مجلس الإدارة الجديدة ضده.



وكشف التحقيق الذي أجرته مفوضية الجمعيات الخيرية عن عدم وجود أدلة على تنمّر ممنهج أو واسع النطاق، بما في ذلك التحيز العنصري ضد النساء ذوات البشرة السوداء، وذلك بعد مزاعم خطرة أطلقتها صوفي تشانداوكا مسؤولة المؤسّسة ضد سلوك الأمير هاري وأعضاء الآخرين.



وتأتي هذه الأزمة في وقت يواصل فيه الأمير مشاريعهما الإعلامية التي تعرّضهما للكثير من الانتقادات والخسائر، حيث يُعرض الموسم الثاني من مسلسل "مع حبي، " في 26 آب الجاري، إضافة إلى فيلم وثائقي جديد بعنوان "أطفال ماساكا، إيقاع داخلي" والذي سيُعرض لاحقاً خلال هذا العام.(لها)