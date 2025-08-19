Advertisement

فنون ومشاهير

المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!

Lebanon 24
19-08-2025 | 03:01
تواجه مؤسّسة "سنتيبالي" الخيرية لدعم الشباب، التي شارك الأمير خاري في تأسيسها عام 2006، أزمة داخلية حادة بعد استقالته منها في آذار الماضي.

وأكد تقرير لصحيفة "لندن تايمز" أنه تم تسريح موظفي المؤسّسة في المملكة المتحدة، ولم يتبقَّ إلا موظف واحد في مقر لندن بعد أن غادر أربعة من أصل خمسة أعضاء في الفريق، بينهم الرئيس العالمي للشؤون المالية والامتثال بسبب ما أُشيع عن وجود أزمة تمويل.
وأوضحت المؤسّسة في بيان أن بعض التبرعات انخفضت نتيجة ما وصفته بـ"حملة إعلامية سلبية" ضد هاري ومرتبطة بخلافات داخلية، لكنها أكدت أنها استطاعت جذب عدد مماثل أو أكبر من المتبرعين الجدد لتعويض النقص.

وأشار مصدر إلى أن تسريح الموظفين شمل تغييرات كبيرة في الفريق مع مغادرة آخرين بشكل طوعي.

وكان الأمير هاري قد قدّم استقالته بسبب الخلافات المستمرة التي جعلته يشعر بالإحباط، إذ وصف الوضع بين رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة صوفي تشانداوكا ومجلس الأمناء بأنه "انهار إلى حد لا يمكن إصلاحه".
 
وانسحب الأمير هاري من مؤسّسته الخيرية الإفريقية "سنتيبالي" لدعم الشباب بعدما صدر تقرير من هيئة مفوضية الجمعيات الخيرية، رفض فيه مزاعم العنصرية التي أثارتها رئيسة مجلس الإدارة الجديدة ضده.

وكشف التحقيق الذي أجرته مفوضية الجمعيات الخيرية عن عدم وجود أدلة على تنمّر ممنهج أو واسع النطاق، بما في ذلك التحيز العنصري ضد النساء ذوات البشرة السوداء، وذلك بعد مزاعم خطرة أطلقتها صوفي تشانداوكا مسؤولة المؤسّسة ضد سلوك الأمير هاري وأعضاء مجلس الأمناء الآخرين.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يواصل فيه الأمير هاري وميغان ماركل مشاريعهما الإعلامية التي تعرّضهما للكثير من الانتقادات والخسائر، حيث يُعرض الموسم الثاني من مسلسل "مع حبي، ميغان" في 26 آب الجاري، إضافة إلى فيلم وثائقي جديد بعنوان "أطفال ماساكا، إيقاع داخلي" والذي سيُعرض لاحقاً خلال هذا العام.(لها)

