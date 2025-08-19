Advertisement

عمداً.. مقتل عشريني على يد أشقائه بطريقة مروعة!

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:25
شهدت مدينة عتق في اليمن جريمة قتل مروعة، أقدم خلالها 3 أشقاء على التخلص من شقيقهم الأصغر ضربا بالعصي.

وتكشف تفاصيل جريمة القتل، وقائع صادمة، فعلاوة على أنها ناجمة عن أشقاء تجاه شقيقهم، فإن الجريمة نُفذت باستخدام العصي، حيث تم الاعتداء عليه بضربات متكررة على رأسه حتى فارق الحياة.
ويتراوح أعمار الأشقاء الأربعة، بين 20 عامًا وهو سن الشقيق الأصغر المجني عليه، فيما يبلغ أكبر الأشقاء 32 عامًا، بينما الشقيقان الآخران أحدهما عمره 25 عامًا والرابع 26 عامًا.

وقالت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، التي نجحت في القبض على المتهمين الثلاثة، وأودعتهم السجن، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن جريمة القتل كانت عن طريق "العمد"، فيما جرى التحفظ على جثمان القتيل في ثلاجة المستشفى العام في عتق.

وتعتزم الأجهزة الأمنية، متابعة إجراءات التحقيق، بهدف استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للعدالة، وتحويل ملفهم إلى القضاء للفصل والبت في إصدار الحكم المناسب نظير جريمتهم.
 
11:24 | 2025-08-19
10:39 | 2025-08-19
04:09 | 2025-08-19
03:01 | 2025-08-19
02:47 | 2025-08-19
02:46 | 2025-08-19
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24