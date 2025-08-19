28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عمداً.. مقتل عشريني على يد أشقائه بطريقة مروعة!
Lebanon 24
19-08-2025
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة عتق في اليمن جريمة قتل مروعة، أقدم خلالها 3 أشقاء على التخلص من شقيقهم الأصغر ضربا بالعصي.
وتكشف تفاصيل جريمة القتل، وقائع صادمة، فعلاوة على أنها ناجمة عن أشقاء تجاه شقيقهم، فإن الجريمة نُفذت باستخدام العصي، حيث تم الاعتداء عليه بضربات متكررة على رأسه حتى فارق الحياة.
Advertisement
ويتراوح أعمار الأشقاء الأربعة، بين 20 عامًا وهو سن الشقيق الأصغر المجني عليه، فيما يبلغ أكبر الأشقاء 32 عامًا، بينما الشقيقان الآخران أحدهما عمره 25 عامًا والرابع 26 عامًا.
وقالت
الأجهزة الأمنية
في محافظة
شبوة
، التي نجحت في القبض على المتهمين الثلاثة، وأودعتهم السجن، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن جريمة القتل كانت عن طريق "العمد"، فيما جرى التحفظ على جثمان القتيل في ثلاجة
المستشفى العام
في عتق.
وتعتزم الأجهزة الأمنية، متابعة إجراءات التحقيق، بهدف استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للعدالة، وتحويل ملفهم إلى
القضاء
للفصل والبت في إصدار الحكم المناسب نظير جريمتهم.
مواضيع ذات صلة
تركوا جثته داخلها.. مقتل سائق سيارة أجرة بطريقة مروعة!
Lebanon 24
تركوا جثته داخلها.. مقتل سائق سيارة أجرة بطريقة مروعة!
19/08/2025 20:34:45
19/08/2025 20:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربية.. هكذا قُتل طبيب بطريقة مروّعة
Lebanon 24
في دولة عربية.. هكذا قُتل طبيب بطريقة مروّعة
19/08/2025 20:34:45
19/08/2025 20:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شاب والأسباب مجهولة
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شاب والأسباب مجهولة
19/08/2025 20:34:45
19/08/2025 20:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات أسرية تؤدي إلى طعن شقيقين على يد والدهما في مصر
Lebanon 24
خلافات أسرية تؤدي إلى طعن شقيقين على يد والدهما في مصر
19/08/2025 20:34:45
19/08/2025 20:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أرقام صادمة في دولة أوروبية.. هذا عدد ضحايا موجة الحرّ
Lebanon 24
أرقام صادمة في دولة أوروبية.. هذا عدد ضحايا موجة الحرّ
11:24 | 2025-08-19
19/08/2025 11:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نقل كنيسة تاريخية في السويد لمسافة 5 كيلومترات
Lebanon 24
بالفيديو.. نقل كنيسة تاريخية في السويد لمسافة 5 كيلومترات
10:39 | 2025-08-19
19/08/2025 10:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تقترح تعديل مواعيد العمل من 5 صباحاً حتى 12 ظهراً!
Lebanon 24
نائبة تقترح تعديل مواعيد العمل من 5 صباحاً حتى 12 ظهراً!
04:09 | 2025-08-19
19/08/2025 04:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!
Lebanon 24
المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!
03:01 | 2025-08-19
19/08/2025 03:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
Lebanon 24
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
02:47 | 2025-08-19
19/08/2025 02:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد "زودة العسكريين"
Lebanon 24
هذا جديد "زودة العسكريين"
14:41 | 2025-08-18
18/08/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
16:40 | 2025-08-18
18/08/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الحرب الأهلية" في لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "الحرب الأهلية" في لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي؟
14:30 | 2025-08-18
18/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:24 | 2025-08-19
أرقام صادمة في دولة أوروبية.. هذا عدد ضحايا موجة الحرّ
10:39 | 2025-08-19
بالفيديو.. نقل كنيسة تاريخية في السويد لمسافة 5 كيلومترات
04:09 | 2025-08-19
نائبة تقترح تعديل مواعيد العمل من 5 صباحاً حتى 12 ظهراً!
03:01 | 2025-08-19
المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!
02:47 | 2025-08-19
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
02:46 | 2025-08-19
ابن الـ 13 عاماً توفي بسبب تناوله "النودلز".. هذا ما حصل معه بالتفصيل
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 20:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 20:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 20:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24