منوعات

"سأُطرد من منزلي".. حبيبة إيلون ماسك السابقة تكشف عن حقائق صادمة

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:35
تصدّرت آشلي سانت كلير، والدة طفل إيلون ماسك الأصغر "رومولوس"، العناوين مجددًا بعدما كشفت عن ضائقتها المالية رغم تلقيها دعماً مالياً من الملياردير الأميركي.
وقالت سانت كلير (26 عامًا) في الحلقة الافتتاحية من بودكاستها الجديد "نصيحة سيئة" إنها تعيش وضعًا ماليًا صعبًا، ساخرة: "بعد عام من الانتحار المهني غير المخطط له وخيارات حياتية مشكوك فيها، قررت أن أبدأ بودكاست... أيضًا، سأُطرد من منزلي، لكن شركة بولي ماركت عرضت عليّ 10 آلاف دولار مقابل إعلان، ما منحني سقفًا فوق رأسي."

تخوض سانت كلير نزاعًا قضائيًا مع ماسك على حضانة رومولوس (مواليد كانون الاول 2024). ووفقًا لفريقها القانوني، عرض ماسك في البداية 15 مليون دولار مقدمًا و100 ألف دولار شهريًا مقابل إخفاء ولادة الطفل، لكنها رفضت معتبرة أن العرض لا يضمن حماية كافية. لاحقًا، خفّض ماسك مدفوعاته إلى 40 ألف دولار شهريًا ثم 20 ألفًا فقط.

في المقابل، نفى ماسك تلك المزاعم، مؤكدًا أنه لم يكن متأكدًا من أبوّته في البداية، لكنه دفع لها بالفعل 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار سنويًا. وقد أثبت اختبار أبوة بنسبة 99.9999% أنه والد رومولوس بالفعل.

وأعلنت سانت كلير عن ولادة رومولوس في عيد الحب 2025 بعد أن علمت بنيّة الصحافة الصفراء الكشف عن الخبر. ويُعد الطفل الثالث عشر لإيلون ماسك، الذي بدأ تواصله مع سانت كلير في مايو 2023 عبر تويتر قبل أن يلتقيا خلال مقابلة مع موقع Babylon Bee الساخر حيث كانت تعمل.
