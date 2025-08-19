"سأُطرد من منزلي".. حبيبة إيلون ماسك السابقة تكشف عن حقائق صادمة

Advertisement

تصدّرت آشلي ، والدة طفل الأصغر "رومولوس"، العناوين مجددًا بعدما كشفت عن ضائقتها المالية رغم تلقيها دعماً مالياً من الملياردير الأميركي.وقالت كلير (26 عامًا) في الحلقة الافتتاحية من بودكاستها الجديد "نصيحة سيئة" إنها تعيش وضعًا ماليًا صعبًا، ساخرة: "بعد عام من الانتحار المهني غير المخطط له وخيارات حياتية مشكوك فيها، قررت أن أبدأ ... أيضًا، سأُطرد من منزلي، لكن شركة ماركت عرضت عليّ 10 آلاف دولار مقابل إعلان، ما منحني سقفًا فوق رأسي."تخوض سانت كلير نزاعًا قضائيًا مع على حضانة رومولوس (مواليد كانون الاول 2024). ووفقًا لفريقها القانوني، عرض ماسك في البداية 15 مليون دولار مقدمًا و100 ألف دولار شهريًا مقابل إخفاء ولادة الطفل، لكنها رفضت معتبرة أن لا يضمن حماية كافية. لاحقًا، خفّض ماسك مدفوعاته إلى 40 ألف دولار شهريًا ثم 20 ألفًا فقط.في المقابل، نفى ماسك تلك المزاعم، مؤكدًا أنه لم يكن متأكدًا من أبوّته في البداية، لكنه دفع لها بالفعل 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار سنويًا. وقد أثبت اختبار أبوة بنسبة 99.9999% أنه والد رومولوس بالفعل.وأعلنت سانت كلير عن ولادة رومولوس في 2025 بعد أن علمت بنيّة الصحافة الصفراء الخبر. ويُعد الطفل الثالث عشر لإيلون ماسك، الذي بدأ تواصله مع سانت كلير في 2023 عبر قبل أن يلتقيا خلال مقابلة مع موقع Babylon Bee الساخر حيث كانت تعمل.