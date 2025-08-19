Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
19-08-2025 | 22:45
A-
A+
Doc-P-1406742-638912648267465672.jpg
Doc-P-1406742-638912648267465672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
تمتد فترة هادئة ومطمئنة عليك اليوم، مما يسهل عليك معالجة الأمور وإقناع الآخرين بأفكارك. قد تبدأ مشروعًا جديدًا أو تدخل في علاقة تعاون مع جهة أجنبية أو ثقافية.
الثور
تتحسن أوضاعك، ويجب ألا تسمح للخلافات بالتفاقم مع أي جهة. حاول تلطيف الأجواء والتراجع عن بعض الخطوات، وقد تنشغل اليوم بملف أداء مهم، لذا وسع دائرة تحركاتك بحكمة.
Advertisement
الجوزاء
قد تواجه بعض التوتر عند مناقشة مسائل مالية أو عقود، فدقق في التفاصيل والرسوم والفواتير لتجنب المفاجآت.
السرطان
كن مستعدًا لزيارة طارئة أو اتصال مهم، وقد تشارك في اختبار أو مؤتمر. انتبه للتفاصيل ووضح كلامك جيدًا لتجنب أي سوء فهم.
الأسد
قد تشعر بالوحدة أو بعض التراجع المعنوي نتيجة ضغوط يومك. هناك تأخير ومماطلة، لذا تحلّى بالصبر، فالفرج قريب. يُنصح بالحفاظ على صحتك وترتيب أولوياتك بعناية.
العذراء
انتباهك لصحتك ضروري اليوم. قد تحتاج إلى دعم من فريق أو جهة تساعدك في إنجاز عملك. هذه الفترة مناسبة لتعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية والمهنية.
الميزان
تواجه فترة ضاغطة وتتسلم مسؤولية مهمة، لذا اهتم بواجباتك ولا تتهاون. إظهار التعاطف والانتباه لاحتياجات الآخرين سيكون مهمًا للحفاظ على سمعتك ومصداقيتك.
العقرب
تستعيد معنوياتك وحماسك، وتتاح لك فرص جديدة لإنجاز ما كان معلقًا. قد تشهد تقدمًا في قناعاتك وقراراتك الشخصية.
القوس
تمر بفترة من الاستقرار والهدوء، وهي مناسبة للبدء في أعمالك بذهن صافي وصحة جيدة. استمتع بيومك الحيوي، لكن تذكّر أن التحديات لن تزول بلا مجهود مستمر.
الجدي
قد تواجه مشاكل غير متوقعة اليوم، ويكون حلها أصعب من المعتاد. لا تيأس، وابحث عن بدائل عملية للتغلب على الصعوبات.
الدلو
قد تشعر اليوم أن الجميع حولك يتوقعون منك الكثير، لكن تذكر أن الآخرين قد يرون الأمور بشكل مختلف. خفف من توقعاتك وكن واعيًا لاحتياجات من حولك لتجنب خلق خصومات غير ضرورية.
الحوت
تحمل بعض الأعباء والمشكلات، لذا حاول تخفيف الضغط عن نفسك. ضع استراتيجية للتعامل مع التحديات المهنية والشخصية بدون إهدار طاقتك، للحفاظ على توازنك النفسي والجسدي.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
20/08/2025 12:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
20/08/2025 12:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
20/08/2025 12:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
20/08/2025 12:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:02 | 2025-08-20
02:24 | 2025-08-20
23:45 | 2025-08-19
23:25 | 2025-08-19
23:21 | 2025-08-19
23:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24