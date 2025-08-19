Advertisement

منوعات

بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1406760-638912695492170694.webp
Doc-P-1406760-638912695492170694.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظروف غامضة، عثرت الشرطة الأميركية على نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أرييلا لا لانغوستا، ميتة داخل سيارتها على طريق عام. 

وتوفيت لانغوستا، التي شاركت في تصوير فيديو كليب أغنية "واباي" لمغني الراب تيكاشي سيكس ناين عام 2023، عن عمر يناهز 33 عامًا.

Advertisement
 
 
 
وقالت شرطة مقاطعة ويستشستر في ولاية نيويورك، إن المؤثرة المقيمة في الولاية، عُثر عليها ميتة داخل سيارتها على طريق كروس كاونتي باركواي يوم الأحد الماضي.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن أرييلا توفيت متأثرة بجروح ناجمة عن طلقات نارية، وأنها كانت على الأرجح "مستهدفة بالعنف".

وذكر في بيان نُشر على "فيسبوك"، أن "المرأة التي عُثر عليها متوفاة داخل سيارتها على طريق كروس كاونتي باركواي يوم الأحد الماضي توفيت نتيجة إصابتها بعيارات نارية، كما أكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة وستشستر ".
 
 
وأكدت أنه "لم يكن موتها حادثا عرضيًا،  التحقيق في جريمة القتل ما زال جاريًا من قِبل وحدة التحقيقات العامة، مع الاستعانة بمساعدة وكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية"، مضيفة أنه "بسبب سير التحقيق، لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

وكانت أرييلا تحظى بدعم أكثر من 566 ألف متابع على "إنستغرام"، حيث اعتادت مشاركة محتوى يتعلق بالموضة والأزياء.(إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
في ظروف "غامضة".. العثور على جثة ابن الـ 18 عاماً مُصابة بطلق ناري في عكار العتيقة
lebanon 24
20/08/2025 12:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 6 سائقين في ظروف غامضة!
lebanon 24
20/08/2025 12:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت تستعد للإدلاء بشهادتها.. العثور على امرأة ميتة في سيارة محترقة
lebanon 24
20/08/2025 12:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كان يُعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات وفاة برلماني سابق بظروف غامضة
lebanon 24
20/08/2025 12:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:02 | 2025-08-20
02:24 | 2025-08-20
23:25 | 2025-08-19
23:21 | 2025-08-19
23:00 | 2025-08-19
22:45 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24