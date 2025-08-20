بعد تدهور حالتها الصحيّة... رحيل الدبة "تشياو الصغيرة" عن 24 عاماً

أعلنت حديقة حيوانات تايبيه في تايوان أن الدبة البنية تشياو الصغيرة "غادرت بسلام" من خلال القتل الرحيم، ورحلت عن عمر 24 عاماً، جراء تدهور حالتها الصحية وإصابتها بورم ثديي جديد.





