بعد تدهور حالتها الصحيّة... رحيل الدبة "تشياو الصغيرة" عن 24 عاماً
Lebanon 24
20-08-2025
|
06:20
أعلنت حديقة حيوانات تايبيه في تايوان أن الدبة البنية تشياو الصغيرة "غادرت بسلام" من خلال القتل الرحيم، ورحلت عن عمر 24 عاماً، جراء تدهور حالتها الصحية وإصابتها بورم ثديي جديد.
