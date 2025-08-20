Advertisement

منوعات

بعد تدهور حالتها الصحيّة... رحيل الدبة "تشياو الصغيرة" عن 24 عاماً

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:20
أعلنت حديقة حيوانات تايبيه في تايوان أن الدبة البنية تشياو الصغيرة "غادرت بسلام" من خلال القتل الرحيم، ورحلت عن عمر 24 عاماً، جراء تدهور حالتها الصحية وإصابتها بورم ثديي جديد.

 
