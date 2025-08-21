29
يكلّف الدولة الكثير من الأموال.. إليكم أثقل سجين في العالم
Lebanon 24
21-08-2025
|
09:49
أثارت قضية غير مألوفة في
النمسا
جدلًا واسعًا بعد
الكشف عن
سجين يبلغ من العمر 29 عامًا ويزن حوالي 300 كيلوغرام، إذ تبيّن أنّه يكلّف الدولة أضعاف ما ينفق على السجناء العاديين. الرجل كان قد أوقف بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، حيث ضبطت الشرطة في منزله 45 كيلوغرامًا من الماريغوانا، وكيلوغرامين من الكوكايين، وكمية مماثلة من الأمفيتامين، إضافة إلى أكثر من ألفي قرص إكستاسي.
بدأت رحلته مع السجون في فيينا داخل سجن جوزيفشتات، لكن وزنه الكبير أدى إلى انهيار سريره، ما اضطر السلطات إلى نقله إلى سجن كورنوبرغ قرب العاصمة. هناك، خُصصت له ترتيبات خاصة، من بينها سرير ملحّم بطريقة استثنائية ورعاية دائمة من ممرضات، ما جعل كلفة رعايته اليومية تبلغ نحو 1800
يورو
، أي عشرة أضعاف كلفة السجين العادي التي لا تتجاوز 180 يورو.
هذه النفقات الباهظة فجّرت موجة غضب شعبي، إذ اعتبر مواطنون ووسائل إعلام أنّ إنفاق أموال دافعي الضرائب بهذا الشكل على شخص مدان بالاتجار بالمخدرات أمر غير مقبول، خصوصًا في ظل معاناة المواطنين للحصول على مواعيد طبية أو خدمات أساسية. صحيفة "كرونين تسايتونغ" أشارت إلى أنّ مثل هذه
القضايا
تعيد إشعال
النقاش
حول كيفية
إدارة الأموال
العامة في النمسا، وما إذا كان ينبغي إعادة النظر في أوجه الإنفاق داخل منظومة السجون.
