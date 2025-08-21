يكلّف الدولة الكثير من الأموال.. إليكم أثقل سجين في العالم

Advertisement

بدأت رحلته مع السجون في فيينا داخل سجن جوزيفشتات، لكن وزنه الكبير أدى إلى انهيار سريره، ما اضطر السلطات إلى نقله إلى سجن كورنوبرغ قرب العاصمة. هناك، خُصصت له ترتيبات خاصة، من بينها سرير ملحّم بطريقة استثنائية ورعاية دائمة من ممرضات، ما جعل كلفة رعايته اليومية تبلغ نحو 1800 ، أي عشرة أضعاف كلفة السجين العادي التي لا تتجاوز 180 يورو.هذه النفقات الباهظة فجّرت موجة غضب شعبي، إذ اعتبر مواطنون ووسائل إعلام أنّ إنفاق أموال دافعي الضرائب بهذا الشكل على شخص مدان بالاتجار بالمخدرات أمر غير مقبول، خصوصًا في ظل معاناة المواطنين للحصول على مواعيد طبية أو خدمات أساسية. صحيفة "كرونين تسايتونغ" أشارت إلى أنّ مثل هذه تعيد إشعال حول كيفية العامة في النمسا، وما إذا كان ينبغي إعادة النظر في أوجه الإنفاق داخل منظومة السجون.