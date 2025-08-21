Advertisement

منوعات

يكلّف الدولة الكثير من الأموال.. إليكم أثقل سجين في العالم

Lebanon 24
21-08-2025 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1407418-638913919590240343.png
Doc-P-1407418-638913919590240343.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت قضية غير مألوفة في النمسا جدلًا واسعًا بعد الكشف عن سجين يبلغ من العمر 29 عامًا ويزن حوالي 300 كيلوغرام، إذ تبيّن أنّه يكلّف الدولة أضعاف ما ينفق على السجناء العاديين. الرجل كان قد أوقف بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، حيث ضبطت الشرطة في منزله 45 كيلوغرامًا من الماريغوانا، وكيلوغرامين من الكوكايين، وكمية مماثلة من الأمفيتامين، إضافة إلى أكثر من ألفي قرص إكستاسي.
Advertisement

بدأت رحلته مع السجون في فيينا داخل سجن جوزيفشتات، لكن وزنه الكبير أدى إلى انهيار سريره، ما اضطر السلطات إلى نقله إلى سجن كورنوبرغ قرب العاصمة. هناك، خُصصت له ترتيبات خاصة، من بينها سرير ملحّم بطريقة استثنائية ورعاية دائمة من ممرضات، ما جعل كلفة رعايته اليومية تبلغ نحو 1800 يورو، أي عشرة أضعاف كلفة السجين العادي التي لا تتجاوز 180 يورو.

هذه النفقات الباهظة فجّرت موجة غضب شعبي، إذ اعتبر مواطنون ووسائل إعلام أنّ إنفاق أموال دافعي الضرائب بهذا الشكل على شخص مدان بالاتجار بالمخدرات أمر غير مقبول، خصوصًا في ظل معاناة المواطنين للحصول على مواعيد طبية أو خدمات أساسية. صحيفة "كرونين تسايتونغ" أشارت إلى أنّ مثل هذه القضايا تعيد إشعال النقاش حول كيفية إدارة الأموال العامة في النمسا، وما إذا كان ينبغي إعادة النظر في أوجه الإنفاق داخل منظومة السجون.
مواضيع ذات صلة
اكتشاف أثقل حشرة على الإطلاق.. شاهدوا صورتها
lebanon 24
21/08/2025 22:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الفضيحة.. خطوة "سريعة" من زوجة الرئيس التنفيذي "الخائن" ستكلفه الكثير
lebanon 24
21/08/2025 22:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فرار سجين من داخل مستشفى
lebanon 24
21/08/2025 22:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف أثقل حشرة في أستراليا.. "عملاقة العصا" تخفي نفسها في أعالي الغابات!
lebanon 24
21/08/2025 22:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:50 | 2025-08-21
12:49 | 2025-08-21
10:45 | 2025-08-21
09:02 | 2025-08-21
08:15 | 2025-08-21
04:34 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24