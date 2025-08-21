ابن 40 عاما.. علق داخل لعبة للأطفال! (صورة)

Advertisement

في حادثة غريبة في ولاية كونيتيكت الأميركية، وجد رجل أربعيني نفسه عالقًا داخل زلاجة أطفال في ملعب مدرسة ابتدائية، بعدما انزلق بقدميه أولًا في النفق البلاستيكي الضيق. لم يتمكن من الخروج رغم محاولاته، خصوصًا مع حرارة الطقس التي جعلت السطح البلاستيكي أكثر انغلاقًا وضيقًا، ما أدى إلى شعوره بالدوار والاختناق.رجال الإطفاء هرعوا إلى المكان عند الرابعة والنصف عصر السبت الماضي، حيث زوّده المسعفون بالأكسجين ريثما جرى التحضير لعملية الإنقاذ. وقد ربطت إدارة إطفاء الجزء العلوي من الزلاجة بسلم شاحنتهم واستخدموا أدوات كهربائية لقطع البلاستيك السميك. وبعد عملية دقيقة استمرت نحو 30 دقيقة، تمكنوا من تحرير الرجل الذي نجا من دون إصابات خطيرة، فيما تحطم المنزلق بالكامل.الحادث وقع قبل أسبوعين من استئناف الدراسة، ما تسبب بقلق إضافي لإدارة المدرسة التي تُرك ملعبها في حالة سيئة. ونشرت صورًا للعملية على " "، حيث أثارت تفاعلاً واسعًا وفضول السكان المحليين، لكونها واحدة من أغرب عمليات الإنقاذ في المنطقة.