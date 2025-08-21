عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!

Advertisement

توفيت أم يمنية في منتصف الثلاثينيات من عمرها بعدما أطلق طفلها البالغ 11 عامًا النار عليها عن طريق الخطأ، في حادثة ناجمة عن العبث بالسلاح.وأوضح الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن "توفيت امرأة في الـ35 من عمرها، بمحافظة الضالع ، على إثر إصابتها بطلقة نارية، في منطقة البطن، انطلقت من بندقية آلية، أثناء عبث أحد ابنائها بالسلاح".وعزا أسباب الحادثة التي وصفها بـ"المؤسفة" إلى الإهمال وعدم التأمين على وضع أداة قاتلة بعيدًا عن متناول أيدِ الأطفال، إذ غالبًا ما يدفع الأطفال أو أحد أفراد الأسرة ثمن ذلك الإهمال، ويكونون أول الضحايا.