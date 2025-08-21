Advertisement

عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!

Lebanon 24
21-08-2025 | 23:00
توفيت أم يمنية في منتصف الثلاثينيات من عمرها بعدما أطلق طفلها البالغ 11 عامًا النار عليها عن طريق الخطأ، في حادثة ناجمة عن العبث بالسلاح.

وأوضح الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن "توفيت امرأة في الـ35 من عمرها، بمحافظة الضالع وسط اليمن، على إثر إصابتها بطلقة نارية، في منطقة البطن، انطلقت من بندقية آلية، أثناء عبث أحد ابنائها بالسلاح".
وعزا أسباب الحادثة التي وصفها بـ"المؤسفة" إلى الإهمال وعدم التأمين على وضع أداة قاتلة بعيدًا عن متناول أيدِ الأطفال، إذ غالبًا ما يدفع الأطفال أو أحد أفراد الأسرة ثمن ذلك الإهمال، ويكونون أول الضحايا.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24