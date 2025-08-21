Advertisement

Lebanon 24
21-08-2025 | 23:30
إليكم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 22 آب 2025:
الحمل: يوم مناسب لتعزيز المبادرة واتخاذ خطوات جريئة، مع تحليل حذر للفرص.

الثور: فرصة للنمو الداخلي والتوازن العاطفي. اللحظات الهادئة مع من تحب عامل أساسي.
الجوزاء: تبرز روحك التواصلية والتعاونية. تحذير من الانشغال بأكثر من مهمة.

السرطان: حدسك قوي، والانتباه للتفاصيل الشخصية والمهنية يثمر اليوم.

الأسد: طاقتك الإبداعية مرتفعة، سواء في العمل أو في العلاقات — استغلها.

العذراء: عقل تحليلي مثالي اليوم لحل المشكلات وتنظيم الخطط، مع عناية بالصحة.

الميزان: مهاراتك الدبلوماسية في أفضل حالاتها لتعزيز علاقة العمل أو الحب.

العقرب: واعد ليوم عميق وعاطفي، بالإمكان الوصول إلى إنجازات ملموسة.

القوس: روحك المغامرة مؤهلة لتحقيق تقدم، لكن الاعتدال في التصرف مهم.

الجدي: يمكنك تحويل التحديات إلى إنجازات، بثبات واستراتيجية واضحة.

الدلو: فكرة جديدة أو تعاون ملهم قد يغير مجرى اليوم، وكن حذرًا في القرارات المالية.

الحوت: حدسك ينير طريقك؛ إبقاء الحواجز النفسية سليمًا يساعد في اتخاذ القرارات.
