إليكم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 22 آب 2025:
الحمل: يوم مناسب لتعزيز المبادرة واتخاذ خطوات جريئة، مع تحليل حذر للفرص.
الثور: فرصة للنمو الداخلي والتوازن العاطفي. اللحظات الهادئة مع من تحب عامل أساسي.
الجوزاء: تبرز روحك التواصلية والتعاونية. تحذير من الانشغال بأكثر من مهمة.
السرطان: حدسك قوي، والانتباه للتفاصيل الشخصية والمهنية يثمر اليوم.
الأسد
: طاقتك الإبداعية مرتفعة، سواء في العمل أو في العلاقات — استغلها.
العذراء
: عقل تحليلي مثالي اليوم لحل المشكلات وتنظيم الخطط، مع عناية بالصحة.
الميزان: مهاراتك الدبلوماسية في أفضل حالاتها لتعزيز علاقة العمل أو الحب.
العقرب
: واعد ليوم عميق وعاطفي، بالإمكان الوصول إلى إنجازات ملموسة.
القوس
: روحك المغامرة مؤهلة لتحقيق تقدم، لكن الاعتدال في التصرف مهم.
الجدي: يمكنك تحويل التحديات إلى إنجازات، بثبات واستراتيجية واضحة.
الدلو: فكرة جديدة أو تعاون ملهم قد يغير مجرى اليوم، وكن حذرًا في القرارات المالية.
الحوت
: حدسك ينير طريقك؛ إبقاء الحواجز النفسية سليمًا يساعد في اتخاذ القرارات.