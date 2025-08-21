Advertisement

إليكم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 22 آب 2025:الحمل: يوم مناسب لتعزيز المبادرة واتخاذ خطوات جريئة، مع تحليل حذر للفرص.الثور: فرصة للنمو الداخلي والتوازن العاطفي. اللحظات الهادئة مع من تحب عامل أساسي.الجوزاء: تبرز روحك التواصلية والتعاونية. تحذير من الانشغال بأكثر من مهمة.السرطان: حدسك قوي، والانتباه للتفاصيل الشخصية والمهنية يثمر اليوم.: طاقتك الإبداعية مرتفعة، سواء في العمل أو في العلاقات — استغلها.: عقل تحليلي مثالي اليوم لحل المشكلات وتنظيم الخطط، مع عناية بالصحة.الميزان: مهاراتك الدبلوماسية في أفضل حالاتها لتعزيز علاقة العمل أو الحب.: واعد ليوم عميق وعاطفي، بالإمكان الوصول إلى إنجازات ملموسة.: روحك المغامرة مؤهلة لتحقيق تقدم، لكن الاعتدال في التصرف مهم.الجدي: يمكنك تحويل التحديات إلى إنجازات، بثبات واستراتيجية واضحة.الدلو: فكرة جديدة أو تعاون ملهم قد يغير مجرى اليوم، وكن حذرًا في القرارات المالية.: حدسك ينير طريقك؛ إبقاء الحواجز النفسية سليمًا يساعد في اتخاذ القرارات.