29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد إصدار ألبومه بساعات.. إلقاء القبض على مغني راب
Lebanon 24
22-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تكد تمر ساعات على احتفال مغني الراب الأميركي BigXthaPlug، واسمه الحقيقي زافيير لاندوم (27 عامًا)، بإطلاق ألبومه المنتظر I Hope You're Happy، حتى ألقت الشرطة القبض عليه فجر الجمعة 22 آب في
مقاطعة دالاس
.
Advertisement
وفق سجلات سجن مقاطعة
دالاس
، وُجهت إلى لاندوم تهمتان أساسيتان: حيازة الماريغوانا (أقل من أونصتين) والحيازة غير القانونية لسلاح ناري. جرى توقيفه عند الساعة 2:20 صباحًا، بعد ساعات قليلة من حفل إطلاق الألبوم الذي أقامه في ملهى Cash Cow بدالاس.
الألبوم الذي أثار ضجة قبل اعتقاله يضم 11 أغنية، بتعاون مع أسماء بارزة مثل Luke Combs، وJelly Roll، وDarius Rucker، وShaboozey، وThomas Rhett، وElla Langley. ووصف BigX عمله في بيان صحفي بأنه "قلبه وقصته"، موضحًا أنه تناول فيه موضوعات الحب والخسارة وكسر القلب والكفاح. كما أطلق فيديو موسيقيًا لأغنيته المشتركة مع Jelly Roll بعنوان Box Me Up.
قبل إصدار الألبوم، كان BigX قد احتفل عبر حساباته بحصول ألبومه السابق Take Care (2024) على شهادة البلاتين من
رابطة صناعة
التسجيلات الأميركية (RIAA). وكتب أنه مرّ "بأحلك حفرة في حياته" وأن الموسيقى كانت سبيله للنجاة، مؤكدًا أن هذا المشروع "أنقذ حياته". (people)
مواضيع ذات صلة
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
23/08/2025 09:20:22
23/08/2025 09:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في حادثة إطلاق النار في بروكلين ولم يتم تحديد هوية المشتبه فيه بعد
Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في حادثة إطلاق النار في بروكلين ولم يتم تحديد هوية المشتبه فيه بعد
23/08/2025 09:20:22
23/08/2025 09:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ملاحقة أمنية... إلقاء القبض على شخصين في برسا
Lebanon 24
بعد ملاحقة أمنية... إلقاء القبض على شخصين في برسا
23/08/2025 09:20:22
23/08/2025 09:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
23/08/2025 09:20:22
23/08/2025 09:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشهد بطولي.. عامل ينقذ شابًا من الموت تحت القطار (فيديو)
Lebanon 24
مشهد بطولي.. عامل ينقذ شابًا من الموت تحت القطار (فيديو)
01:00 | 2025-08-23
23/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-08-22
22/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس
Lebanon 24
عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس
16:47 | 2025-08-22
22/08/2025 04:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
والد نجم رياضي متهم بالشروع في القتل
Lebanon 24
والد نجم رياضي متهم بالشروع في القتل
16:40 | 2025-08-22
22/08/2025 04:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وذعر… حادثة صادمة داخل أحد متاجر البقالة!
Lebanon 24
صراخ وذعر… حادثة صادمة داخل أحد متاجر البقالة!
16:05 | 2025-08-22
22/08/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
14:00 | 2025-08-22
22/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "ألفا" للمُشتركين.. خطوط مميزة وهذه أسعارها
Lebanon 24
جديد "ألفا" للمُشتركين.. خطوط مميزة وهذه أسعارها
03:00 | 2025-08-22
22/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:00 | 2025-08-23
مشهد بطولي.. عامل ينقذ شابًا من الموت تحت القطار (فيديو)
23:00 | 2025-08-22
برجك اليوم
16:47 | 2025-08-22
عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس
16:40 | 2025-08-22
والد نجم رياضي متهم بالشروع في القتل
16:05 | 2025-08-22
صراخ وذعر… حادثة صادمة داخل أحد متاجر البقالة!
15:47 | 2025-08-22
بالفيديو: وداعًا للأمومة... روبوت الحمل يثير الجدل
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 09:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 09:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 09:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24