بعد إصدار ألبومه بساعات.. إلقاء القبض على مغني راب

Lebanon 24
22-08-2025 | 23:00
Doc-P-1407939-638915027576009493.png
Doc-P-1407939-638915027576009493.png photos 0
لم تكد تمر ساعات على احتفال مغني الراب الأميركي BigXthaPlug، واسمه الحقيقي زافيير لاندوم (27 عامًا)، بإطلاق ألبومه المنتظر I Hope You're Happy، حتى ألقت الشرطة القبض عليه فجر الجمعة 22 آب في مقاطعة دالاس.
وفق سجلات سجن مقاطعة دالاس، وُجهت إلى لاندوم تهمتان أساسيتان: حيازة الماريغوانا (أقل من أونصتين) والحيازة غير القانونية لسلاح ناري. جرى توقيفه عند الساعة 2:20 صباحًا، بعد ساعات قليلة من حفل إطلاق الألبوم الذي أقامه في ملهى Cash Cow بدالاس.

الألبوم الذي أثار ضجة قبل اعتقاله يضم 11 أغنية، بتعاون مع أسماء بارزة مثل Luke Combs، وJelly Roll، وDarius Rucker، وShaboozey، وThomas Rhett، وElla Langley. ووصف BigX عمله في بيان صحفي بأنه "قلبه وقصته"، موضحًا أنه تناول فيه موضوعات الحب والخسارة وكسر القلب والكفاح. كما أطلق فيديو موسيقيًا لأغنيته المشتركة مع Jelly Roll بعنوان Box Me Up.


قبل إصدار الألبوم، كان BigX قد احتفل عبر حساباته بحصول ألبومه السابق Take Care (2024) على شهادة البلاتين من رابطة صناعة التسجيلات الأميركية (RIAA). وكتب أنه مرّ "بأحلك حفرة في حياته" وأن الموسيقى كانت سبيله للنجاة، مؤكدًا أن هذا المشروع "أنقذ حياته". (people)
ستحيي فرقة BigXthaPlug حفلاً موسيقياً في اليوم الثاني من مهرجان Wireless 2025 في Finsbury Park، <a class='entities-links' href='/entity/128958/لندن/ar/1?utm_term=PublicFigures-لندن&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-لندن&id=62396&catid=0&pagetype=PublicFigures'>لندن</a>، <a class='entities-links' href='/entity/3155699581/إنجلترا/ar/1?utm_term=PublicFigures-إنجلترا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-إنجلترا&id=346480&catid=0&pagetype=PublicFigures'>إنجلترا</a>، في 12 يوليو 2025. سيُحيي <a class='entities-links' href='/entity/23777611/دريك/ar/1?utm_term=PublicFigures-دريك&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-دريك&id=232348&catid=0&pagetype=PublicFigures'>دريك</a> أمسيات المهرجان الثلاث في تجربة غير مسبوقة.
