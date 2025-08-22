والد نجم رياضي متهم بالشروع في القتل

27
ألقت شرطة لاس
فيغاس
القبض على كوينتون مارسيليس
براون
، والد لاعب كرة السلة في فريق
بوسطن
سيلتيكس جايلن براون، بتهمة الشروع في القتل عقب حادثة طعن وقعت مساء الأربعاء 20
أغسطس
.
وفق تقرير الشرطة، تلقت السلطات بلاغًا عن
شجار
في موقف سيارات All American Park، حيث عُثر على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا، يُدعى كروس توبولا (مدرب كرة قدم للشباب)، مصابًا بعدة طعنات في الظهر والبطن. نُقل الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة وخضع لعمليات جراحية عاجلة.
شهود
عيان
أكدوا أن مشادة بدأت بعد اصطدام باب سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بسيارة الضحية، ليتطور الأمر سريعًا إلى شجار انتهى بطعن متكرر وصل، بحسب بعض الشهادات، إلى 25 مرة.
تم العثور على براون على مقربة من موقع الحادث واعتُقل على الفور. وأفاد تقرير الشرطة بأنه كان يحمل جسمًا حادًا واستخدمه في الاعتداء. كما أُصيب براون نفسه بخدوش وجروح وكسر في إصبع قدمه أثناء العراك.
ظهر براون، البالغ من العمر 57 عامًا، أمام المحكمة لأول مرة يوم الخميس، حيث حُددت كفالته بمبلغ 300 ألف دولار، على أن يمثل مجددًا أمام
القضاء
يوم 26 آب.
