منوعات
مشهد بطولي.. عامل ينقذ شابًا من الموت تحت القطار (فيديو)
Lebanon 24
23-08-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مشهد بطولي، أنقذ عامل
مصري
شابا من الموت دهسا على سكة قطار في بني
سويف
جنوبي مصر.
وأظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة وتداوله رواد مواقع التواصل قيام عامل بمحطة قطار
السادات
بمحافظة بنى سويف، بالقفز وإنقاذ شاب كان يسير على السكة ودفعه به بعيدا قبل مرور
القطار
بلحظات.
pic.twitter.com/lQjnr1LQWA
— مكة (@maka85244532)
August 22, 2025
وأشاد رواد التواصل بموقف العامل معتبرين أن ما قام به عمل شجاع يجب تكريمه عليه.
وكانت
وزارة النقل
قد طالبت المواطنين في مصر بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.(العربية)
