مشهد بطولي.. عامل ينقذ شابًا من الموت تحت القطار (فيديو)

في مشهد بطولي، أنقذ عامل شابا من الموت دهسا على سكة قطار في بني جنوبي مصر.



وأظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة وتداوله رواد مواقع التواصل قيام عامل بمحطة قطار بمحافظة بنى سويف، بالقفز وإنقاذ شاب كان يسير على السكة ودفعه به بعيدا قبل مرور بلحظات.

وأشاد رواد التواصل بموقف العامل معتبرين أن ما قام به عمل شجاع يجب تكريمه عليه.



وكانت قد طالبت المواطنين في مصر بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.(العربية)