مشهد بطولي.. عامل ينقذ شابًا من الموت تحت القطار (فيديو)

Lebanon 24
23-08-2025 | 01:00
في مشهد بطولي، أنقذ عامل مصري شابا من الموت دهسا على سكة قطار في بني سويف جنوبي مصر.

وأظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة وتداوله رواد مواقع التواصل قيام عامل بمحطة قطار السادات بمحافظة بنى سويف، بالقفز وإنقاذ شاب كان يسير على السكة ودفعه به بعيدا قبل مرور القطار بلحظات.
 
وأشاد رواد التواصل بموقف العامل معتبرين أن ما قام به عمل شجاع يجب تكريمه عليه.

وكانت وزارة النقل قد طالبت المواطنين في مصر بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.(العربية)

