ليلة فرحه.. عريس يُفارق الحياة بشكل مروع هذا ما حصل معه
Lebanon 24
23-08-2025
|
04:00
photos
في حادث مأساوي، لقي عريس مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري عشوائي في منطقة محفل الكسوة التابعة لمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين
التونسية
.
ووفق وسائل إعلام تونسية، وقعت الحادثة خلال احتفالات الزفاف، حين أطلق أحد الحاضرين أعيرة نارية من بندقية صيد تعبيرًا عن فرحته، ما أدى إلى إصابة العريس وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى غير أنه فارق الحياة برغم محاولات الإنعاش.
كما أسفر الحادث عن إصابة عدد من الضيوف بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 أعوام، ومصور الفيديو، وقد تلقوا جميعًا الإسعافات الطبية اللازمة.
على إثره، حلت
النيابة
العمومية بمدنين على عين المكان، وأذنت بفتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات الحادث، كما أذنت بنقل جثة العريس إلى
قسم الطب الشرعي
، وباشرت الوحدات الأمنية عمليات تمشيط واسعة للقبض على مطلق النار، الذي لاذ بالفرار عقب وقوع الحادث.(إرم نيوز)
