ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرًا.. ما هو القمر الأسود؟

القمر الأسود ليس مصطلحًا رسميًا في ، بل يُطلق لوصف القمر الجديد الثاني الذي يحدث في الشهر نفسه، وهي ظاهرة تتكرر كل 29 شهرًا تقريبًا. وخلال هذه المرحلة، تُضيء الشمس الجانب البعيد من القمر، فيبدو مظلمًا تمامًا وغير مرئي من الأرض.يختلط الأمر أحيانًا على البعض بين القمر الجديد وكسوف الشمس. في الكسوف، يمر القمر مباشرة أمام الشمس فيحجب ضوءها ويلقي بظله على الأرض. أما في حالة القمر الأسود، فيمر بالقرب من الشمس لكن من دون أن يحجبها، لذا لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.رغم أن القمر الأسود غير مرئي، فإن غيابه عن السماء يوفر فرصة ذهبية لهواة :- أفضل وقت لرصد الكواكب مثل الزهرة والمريخ وزحل.- إمكانية استخدام التلسكوبات لمراقبة أجرام بعيدة، مثل سديم الدمبل الذي يضيء بألوان مدهشة على بعد 1200 سنة ضوئية. (CNN)