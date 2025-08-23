31
ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرًا.. ما هو القمر الأسود؟
Lebanon 24
23-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد العالم مطلع هذا الأسبوع ظاهرة فلكية نادرة عُرفت باسم "القمر الأسود"، والتي امتدت من مساء الجمعة حتى الساعات الأولى من السبت، حين كان القمر في أقرب نقطة له من الشمس في تمام الساعة 2:06 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب موقع EarthSky.
Advertisement
ما هو القمر الأسود؟
القمر الأسود ليس مصطلحًا رسميًا في
علم الفلك
، بل يُطلق لوصف القمر الجديد الثاني الذي يحدث في الشهر نفسه، وهي ظاهرة تتكرر كل 29 شهرًا تقريبًا. وخلال هذه المرحلة، تُضيء الشمس الجانب البعيد من القمر، فيبدو مظلمًا تمامًا وغير مرئي من الأرض.
يختلط الأمر أحيانًا على البعض بين القمر الجديد وكسوف الشمس. في الكسوف، يمر القمر مباشرة أمام الشمس فيحجب ضوءها ويلقي بظله على الأرض. أما في حالة القمر الأسود، فيمر بالقرب من الشمس لكن من دون أن يحجبها، لذا لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.
رغم أن القمر الأسود غير مرئي، فإن غيابه عن السماء يوفر فرصة ذهبية لهواة
الفلك
:
- أفضل وقت لرصد الكواكب مثل الزهرة والمريخ وزحل.
- إمكانية استخدام التلسكوبات لمراقبة أجرام بعيدة، مثل سديم الدمبل الذي يضيء بألوان مدهشة على بعد 1200 سنة ضوئية. (CNN)
