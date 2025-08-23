Advertisement

منوعات

ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرًا.. ما هو القمر الأسود؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1408261-638915903556460418.png
Doc-P-1408261-638915903556460418.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد العالم مطلع هذا الأسبوع ظاهرة فلكية نادرة عُرفت باسم "القمر الأسود"، والتي امتدت من مساء الجمعة حتى الساعات الأولى من السبت، حين كان القمر في أقرب نقطة له من الشمس في تمام الساعة 2:06 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب موقع EarthSky.
Advertisement

ما هو القمر الأسود؟

القمر الأسود ليس مصطلحًا رسميًا في علم الفلك، بل يُطلق لوصف القمر الجديد الثاني الذي يحدث في الشهر نفسه، وهي ظاهرة تتكرر كل 29 شهرًا تقريبًا. وخلال هذه المرحلة، تُضيء الشمس الجانب البعيد من القمر، فيبدو مظلمًا تمامًا وغير مرئي من الأرض.

يختلط الأمر أحيانًا على البعض بين القمر الجديد وكسوف الشمس. في الكسوف، يمر القمر مباشرة أمام الشمس فيحجب ضوءها ويلقي بظله على الأرض. أما في حالة القمر الأسود، فيمر بالقرب من الشمس لكن من دون أن يحجبها، لذا لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

رغم أن القمر الأسود غير مرئي، فإن غيابه عن السماء يوفر فرصة ذهبية لهواة الفلك:

- أفضل وقت لرصد الكواكب مثل الزهرة والمريخ وزحل.

- إمكانية استخدام التلسكوبات لمراقبة أجرام بعيدة، مثل سديم الدمبل الذي يضيء بألوان مدهشة على بعد 1200 سنة ضوئية. (CNN)
مواضيع ذات صلة
ظاهرة فلكية نادرة تشهدها 9 دول عربية.. إليكم الموعد والتفاصيل
lebanon 24
24/08/2025 13:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة نادرة.. الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافًا في العالم!
lebanon 24
24/08/2025 13:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لن يتكرر قبل عام 2040.. مشهد فلكي نادر يستمر لأشهر (صور)
lebanon 24
24/08/2025 13:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف قمر صغير جديد يرفع عدد أقمار أورانوس إلى 29
lebanon 24
24/08/2025 13:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:11 | 2025-08-24
03:54 | 2025-08-24
00:51 | 2025-08-24
23:10 | 2025-08-23
15:52 | 2025-08-23
13:33 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24