منوعات

عمرها 3 سنوات فقط... استخراج سكين طوله 15 سنتيمتراً من رأس طفلة!

Lebanon 24
24-08-2025 | 05:11
ذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن فريقاً طبياً في الصين تمكّن من استخراج سكين يبلغ طوله 15 سنتيمتراً من رأس طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع نتيجة خطأ غير مقصود.

وفقاً للمعلومات الأولية، كانت والدة الطفلة تبدّل ملاءات السرير عندما لامست بالخطأ سكيناً كان موضوعاً بجانبها.

وبفعل الحركة المفاجئة انفصل النصل عن المقبض، ليصيب رأس الطفلة التي كانت تلعب بجوار والدتها.

واستقر النصل في جمجمة الطفلة، تحديداً فوق الأذن اليمنى.

حاولت المرأة إزالة السكين بنفسها، لكنها لم تستطع، وبدلا من استدعاء سيارة إسعاف، قامت بنفسها بنقل ابنتها إلى المستشفى.

وأفاد الأطباء الذين أجروا العملية للطفلة في عيادة دونغتشوان في كونمينغ بنجاح العملية واستقرار حالة الطفلة.

وأشاروا إلى أن عدم وجود إصابات قاتلة فورية يعود إلى ليونة عظام جمجمة الطفلة. (روسيا اليوم) 
