Advertisement

منوعات

حظّ وأموال وسفر.. هذا ما ينتظر مواليد هذه الأبراج

Lebanon 24
24-08-2025 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1408475-638916624027518829.png
Doc-P-1408475-638916624027518829.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحمل الفترة المقبلة الكثير من التغيرات والفرص الإيجابية وإنجازات غير متوقعة لبعض الأبراج الفلكية. وكشف موقع "تايمز أوف إنديا"، أبرز 3 أبراج فلكية تشهد فرص جديدة وإنجازات غير متوقعة خلال الفترة المقبلة.
Advertisement

برج الدلو
يشهد مواليد هذا البرج تحولات الإيجابية على الصعيد المهني، كما أن البعض منهم لديه أفكار جديدة وفرص سفر.

برج الحوت
سوف يحصل مواليد برج الحوت على دعم كبير يفتح لهم أبواب النجاح، أما على الصعيد العاطفي، يعيش البعض منهم قصة حب مميزة تغير حياتهم للأفضل.

برج الميزان
يحظى مولود الميزان وفرص مالية إضافية وأجواء رومانسية مليئة بالمفاجآت. (مصراوي)
 
مواضيع ذات صلة
أبراج غزة.. هذا ما ينتظرها
lebanon 24
25/08/2025 00:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أموال ومفاجآت مُقبلة.. خبيرة تزف بشرى لمواليد 5 أبراج
lebanon 24
25/08/2025 00:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
lebanon 24
25/08/2025 00:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
lebanon 24
25/08/2025 00:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:31 | 2025-08-24
16:29 | 2025-08-24
16:25 | 2025-08-24
13:18 | 2025-08-24
12:25 | 2025-08-24
11:58 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24