28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حظّ وأموال وسفر.. هذا ما ينتظر مواليد هذه الأبراج
Lebanon 24
24-08-2025
|
12:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحمل الفترة المقبلة الكثير من التغيرات والفرص الإيجابية وإنجازات غير متوقعة لبعض الأبراج الفلكية. وكشف موقع "تايمز أوف إنديا"، أبرز 3 أبراج فلكية تشهد فرص جديدة وإنجازات غير متوقعة خلال الفترة المقبلة.
Advertisement
برج الدلو
يشهد مواليد هذا البرج تحولات الإيجابية على الصعيد المهني، كما أن البعض منهم لديه أفكار جديدة وفرص سفر.
برج الحوت
سوف يحصل مواليد برج
الحوت
على دعم كبير يفتح لهم أبواب النجاح، أما على الصعيد العاطفي، يعيش البعض منهم
قصة حب
مميزة تغير حياتهم للأفضل.
برج الميزان
يحظى مولود الميزان وفرص مالية إضافية وأجواء رومانسية مليئة بالمفاجآت. (مصراوي)
مواضيع ذات صلة
أبراج غزة.. هذا ما ينتظرها
Lebanon 24
أبراج غزة.. هذا ما ينتظرها
25/08/2025 00:23:27
25/08/2025 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أموال ومفاجآت مُقبلة.. خبيرة تزف بشرى لمواليد 5 أبراج
Lebanon 24
أموال ومفاجآت مُقبلة.. خبيرة تزف بشرى لمواليد 5 أبراج
25/08/2025 00:23:27
25/08/2025 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
25/08/2025 00:23:27
25/08/2025 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
25/08/2025 00:23:27
25/08/2025 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
16:31 | 2025-08-24
24/08/2025 04:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال بسبب الحجاب
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال بسبب الحجاب
16:29 | 2025-08-24
24/08/2025 04:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
Lebanon 24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
16:25 | 2025-08-24
24/08/2025 04:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
Lebanon 24
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
13:18 | 2025-08-24
24/08/2025 01:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: انفجار في مركز تجاري شهير وسط موسكو.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
بالفيديو: انفجار في مركز تجاري شهير وسط موسكو.. هل من إصابات؟
12:25 | 2025-08-24
24/08/2025 12:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:31 | 2025-08-24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
16:29 | 2025-08-24
بالفيديو.. إشكال بسبب الحجاب
16:25 | 2025-08-24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
13:18 | 2025-08-24
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
12:25 | 2025-08-24
بالفيديو: انفجار في مركز تجاري شهير وسط موسكو.. هل من إصابات؟
11:58 | 2025-08-24
كرنفال نوتينغ هيل ينطلق… ألوان وموسيقى تملأ غرب لندن
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24