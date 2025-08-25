Advertisement

منوعات

صُنع من الجبس… العثور على صليب يعود إلى نحو 1400 عام في دولة عربية (صورة)

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1408671-638917152925427309.jpg
Doc-P-1408671-638917152925427309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكتشف علماء الآثار في الإمارات صليبًا من الجبس يعود تاريخه إلى نحو 1400 عام، ما يؤكد أن المباني التي عُثر عليها قبل عدة عقود كانت جزءًا من دير مسيحي.
Advertisement


وعاد علماء الآثار هذا العام إلى جزيرة صير بني ياس لإجراء المزيد من الحفريات، حيث عثروا في فناء أحد المنازل على لوح من الجبس يحمل صليبا مسيحيا يبلغ طوله نحو 30 سنتيمترا.


وقالت ماريا جاييفسكايا، عالمة آثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "لم يكن لدينا أي دليل ملموس سابقا على وجود مسيحيين هنا".


أضافت: "لقد أثبتنا الآن أن هذه المنازل كانت جزءا من مستوطنة مسيحية". 


مواضيع ذات صلة
أمين عام مجلس التعاون الخليجي للعربية: مؤتمر حل الدولتين حجر زاوية بجهود إقامة دولة فلسطين
lebanon 24
25/08/2025 14:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم الحرب... دولة عربية تُنتج 37.3 طناً من الذهب في النصف الأول من عام 2024
lebanon 24
25/08/2025 14:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
يضم ما بين 1400 و1800 ناقلة.. ما هو أسطول الظل الروسي؟
lebanon 24
25/08/2025 14:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي
lebanon 24
25/08/2025 14:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:48 | 2025-08-25
02:19 | 2025-08-25
23:35 | 2025-08-24
23:00 | 2025-08-24
22:51 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24