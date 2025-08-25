صُنع من الجبس… العثور على صليب يعود إلى نحو 1400 عام في دولة عربية (صورة)

Advertisement

وعاد علماء الآثار هذا العام إلى صير لإجراء المزيد من الحفريات، حيث عثروا في فناء أحد المنازل على لوح من الجبس يحمل مسيحيا يبلغ طوله نحو 30 سنتيمترا.وقالت ماريا جاييفسكايا، عالمة آثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "لم يكن لدينا أي دليل ملموس سابقا على وجود مسيحيين هنا".أضافت: "لقد أثبتنا الآن أن هذه المنازل كانت جزءا من مستوطنة ".