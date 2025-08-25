31
منوعات
صُنع من الجبس… العثور على صليب يعود إلى نحو 1400 عام في دولة عربية (صورة)
Lebanon 24
25-08-2025
|
03:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف علماء الآثار في
الإمارات
صليبًا من الجبس يعود تاريخه إلى نحو 1400 عام، ما يؤكد أن المباني التي عُثر عليها قبل عدة عقود كانت جزءًا من
دير مسيحي
.
وعاد علماء الآثار هذا العام إلى
جزيرة
صير
بني ياس
لإجراء المزيد من الحفريات، حيث عثروا في فناء أحد المنازل على لوح من الجبس يحمل
صليبا
مسيحيا يبلغ طوله نحو 30 سنتيمترا.
وقالت ماريا جاييفسكايا، عالمة آثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "لم يكن لدينا أي دليل ملموس سابقا على وجود مسيحيين هنا".
أضافت: "لقد أثبتنا الآن أن هذه المنازل كانت جزءا من مستوطنة
مسيحية
".
