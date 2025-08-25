28
متفرقات
في مصر.. مشاجرة دامية بسبب خلاف بين أطفال
Lebanon 24
25-08-2025
|
15:00
A-
A+
شهدت منطقة المقطم في
القاهرة
حادثة خطيرة بعد أن تطور خلاف بين مجموعة أطفال أثناء اللعب إلى مشاجرة دامية استخدمت فيها أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، بعضهم كاد أن يفقد حياته.
وبدأت الواقعة بعدما تلقت
وزارة الداخلية
المصرية
مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص يتشاجرون بعنف باستخدام السكاكين والعصي، الأمر الذي استدعى تحرك
الأجهزة الأمنية
على الفور لضبط الجناة.
وأوضح العقيد
محمد إبراهيم
من وزارة الداخلية أن المشاجرة شارك فيها أكثر من 13 شخصاً من المقيمين في دائرة قسم شرطة المقطم، حيث نشب النزاع بين الطرف الأول المكون من 6 أشخاص والطرف الثاني المكون من 7 أشخاص، وأصيب أحدهم بجرحين في الرأس والوجه، بينما أصيب آخر بجرح قطعي.
وأضاف إبراهيم أن سبب المشاجرة كان خلافاً طفولياً بين الأطفال، ولكنها تطورت إلى مواجهة خطيرة استعملت فيها الأسلحة البيضاء. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة ومصادرة الأسلحة المستخدمة، وبدأت الإجراءات القانونية بحقهم.
من جانبه، أكد المستشار القانوني سيد
أحمد أبو
باشا، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن القانون المصري يتعامل مع مثل هذه المشاجرات على أنها "بلطجة واستعراض للقوة"، وتنص المادة 375 مكرر من
قانون العقوبات
على عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال وقوع إصابات بالغة أو وفاة نتيجة استخدام الأسلحة البيضاء.
وشدد المحامي على أهمية حملات التوعية القانونية للحد من أعمال العنف في الشارع، والتأكيد على دور القانون في فرض النظام والسيطرة على النزاعات قبل تصاعدها إلى أعمال دمويّة.
(سكاي نيوز)
