الحملتشير التوقعات إلى ظهور بعض الأمور التي كنت تعتقد أنها انتهت، ويجب عليك التعامل معها بحذر. لاحظ سلوكك مع زملائك في العمل، فليس الجميع ملزم بتقبل تصرفاتك. تجنب العصبية المفرطة، واهتم بصحتك لتجنب التأثيرات السلبية للتوتر.الثورتقضي وقتًا ممتعًا مع الأصدقاء وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة. قد تواجه خلافات بسيطة مع الشريك بسبب العناد، حاول حلها قبل أن تتفاقم. على الصعيد المهني، تصل إلى أهدافك وتحقق مبتغاك.الجوزاءتأكد من أن لكل تصرف سيء تقوم به نتائج، ولا تتوقع تجاهل الآخرين لأفعال أو كلام مؤذي. أنت شخص ناجح وطيب، لكن حذارِ من الانتقائية والنقد المفرط. ستلتقي بأشخاص جدد، ثق بمشاعرك وانطباعك الأول.السرطانتحتاج إلى الحديث مع شخص تثق به حول الأمور العالقة. علاقاتك العاطفية قد تتوتر بسبب القلق، وقد يطلب منك أحدهم المساعدة في أمر مهم، فكن متعاونًا إذا استطعت.يوم مليء بالظروف غير المتوقعة والإرهاق. حاول التعامل مع الأمور بهدوء وتجنب حمل نفسك فوق طاقتها. ابتعد عن الأشخاص السلبيين وتجاهل محاولات الاستفزاز في العمل.حان الوقت للتحلي بالحكمة والهدوء. ترغب في تغيير نمط حياتك، ولكن انتبه لمصاريفك. عليك إدارة مسؤولياتك بحذر وعدم الإفراط في الثقة بالآخرين.الميزانقد يلتقي شخص مهم يقدم لك فرصة مميزة. حاول الابتعاد عن الروتين اليومي، وابدأ في التفكير بطريقة مبتكرة للخروج من الملل. أمامك خيارات صعبة، فخطط جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.تتلقى عرض عمل جديد، فقم بمقارنة مزايا وعيوب عملك الحالي قبل اتخاذ القرار. قد يطلب صديق مبلغًا ماليًا، ففكر جيدًا قبل الموافقة. أوقات الالتقاء بالأصدقاء قد تكون متضاربة، فخطط بعناية.فترة مليئة بالعراقيل والمشاكل الصغيرة، لكنها قابلة للحل بفضل حنكتك وذكائك. يسطع نجمك في العمل، وأفكارك المميزة ستساعدك على التغلب على الروتين. تجنب التأجيل قدر الإمكان.الجديتعيش فترة هادئة، ويفضل أخذ قسط من الراحة بعيدًا عن ضغوطات الحياة. قد تتلقى أخبارًا سارة أو دعوات لمناسبات مهمة. أصبر على التحديات المتعلقة بصحة أحد المقربين.الدلوركز على عملك وعلاقاتك مع الزملاء والمدير. تجنب الانعزال، وكن دبلوماسيًا في تعاملاتك. حاول إنهاء الخلافات بسرعة والتصرف بحكمة. سامح الشريك لتقوية العلاقة.تعيش فترة مزدهرة بالفرص المميزة، ولكن التريث مطلوب قبل اتخاذ القرارات المهمة. استغل جميع الفرص المتاحة لك، وتوقع الكثير من الدعوات والمناسبات الاجتماعية. كن حذرًا في إدارة انشغالاتك المختلفة.