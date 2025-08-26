Advertisement

منوعات

بطريقة مروعة.. يوتيوبر يخسر حياته بسبب تصوير فيديو شاهدوا ما حصل

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:20
Doc-P-1409258-638918260705585465.jpeg
Doc-P-1409258-638918260705585465.jpeg photos 0
جرف التيار القوي شابًا يبلغ من العمر 22 عامًا أثناء تصويره مقطع فيديو قرب شلال دودوما الشهير في مقاطعة كورابوت.

وكان ساجار كوندو برفقة أصدقائه لتصوير محتوى لقناته على يوتيوب، حين فقد توازنه فوق صخور زلقة وسقط في المياه الجارفة، وسط محاولات يائسة من رفاقه لإنقاذه.

وأطلقت السلطات المحلية فرق إنقاذ وغواصين للبحث عن جثمانه، لكن عمليات التمشيط ما زالت مستمرة دون العثور عليه حتى الآن، ما أثار القلق بشأن معايير السلامة في هذه الوجهات السياحية الخطرة.
