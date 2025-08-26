Advertisement

متفرقات

خروج قطار عن مساره في نيجيريا.. 7 جرحى ولا وفيات

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:22
خرج قطار متجه من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى مدينة كادونا صباح الثلاثاء عن مساره، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ.
وأكد المتحدث باسم شركة السكك الحديد النيجيرية الوطنية يعقوب محمود لوكالة فرانس برس أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، مشيرًا إلى أن "الجهود مستمرة لإعادة جميع الركاب إلى أبوجا بسلام".

وقالت الشركة في بيانها إن خدمات الطوارئ والطواقم الطبية والمستشفيات المجاورة تتعاون لعلاج المصابين، بينما أضافت وكالة الإغاثة الوطنية (نيما) أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية على الفور قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب ثلاث عربات على الأقل من القطار، الذي خرج عن مساره بين محطتي كوبوا وآشام شمال أبوجا بُعيد الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24