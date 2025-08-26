خروج قطار عن مساره في نيجيريا.. 7 جرحى ولا وفيات

Advertisement

خرج قطار متجه من العاصمة أبوجا إلى مدينة كادونا صباح الثلاثاء عن مساره، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أفادت .وأكد المتحدث باسم شركة السكك الحديد النيجيرية الوطنية يعقوب محمود لوكالة فرانس برس أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، مشيرًا إلى أن "الجهود مستمرة لإعادة جميع الركاب إلى أبوجا بسلام".وقالت الشركة في بيانها إن خدمات الطوارئ والطواقم الطبية والمستشفيات المجاورة تتعاون لعلاج المصابين، بينما أضافت وكالة الإغاثة الوطنية (نيما) أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية على الفور قبل نقلهم إلى المستشفيات.وأظهرت مقاطع فيديو على انقلاب ثلاث عربات على الأقل من ، الذي خرج عن مساره بين محطتي كوبوا وآشام شمال أبوجا بُعيد الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.