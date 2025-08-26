31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
وُجدت مقتولة.. هذا ما حصل مع إحدى نجوم مواقع التواصل
Lebanon 24
26-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت شرطة مقاطعة ويستتشستر في
ولاية نيويورك
أن مقتل المؤثرة الدومينيكية أرييلا "لا لانغوستا" ميخيا-بولانكو (33 عامًا) قيد التحقيق بوصفه هجومًا مستهدفًا، بعد العثور عليها صباح الأحد 17 آب مقتولة بالرصاص داخل سيارتها المتوقفة على طريق كروس كاونتي باركواي قرب مخرج برود ستريت في ماونت
فيرنون
. وقال
قائد الشرطة
جيمس
لوتشيانو إن مجريات التحقيق "تشير حتى الآن إلى أنها كانت هدفًا"، فيما يعمل المحققون بالتنسيق مع شرطة
نيويورك
وفريق "الشوارع الآمنة" التابع لمكتب التحقيقات
الفيدرالي
، مع حجب بعض التفاصيل حفاظًا على سير القضية.
Advertisement
تفيد المعلومات بأن ميخيا-بولانكو أوقفت مركبتها بعد إصابتها بالرصاص أثناء القيادة، قبل أن يعثر عليها عنصر شرطة عند الثامنة صباحًا. وكانت قد غادرت مكان عملها في مانهاتن فجر اليوم نفسه، حيث أكّد مطعم Ikon New York خبر وفاتها ونعاها بوصفها "نجمتنا اللامعة" وعضوًا عزيزًا في مجتمعهم. وتترك الراحلة وراءها ابنتين صغيرتين، وقد عمّ الحزن أوساط مشهد الحياة الليلية في نيويورك التي عُرفت فيه بنشاطها على إنستغرام حيث يتابعها أكثر من 550 ألفًا.
الفنان Tekashi 6ix9ine—الذي ظهرت معه في فيديو كليب "Wapae" عام 2023، نعى صديقته عبر سلسلة منشورات، واصفًا إياها بـ"امرأة رائعة" و"ملكة نيويورك". في الأثناء، تؤكد الشرطة عدم وجود تهديد عام للسكان، وتدعو من لديه معلومات إلى التواصل مع
الخط الساخن
للمقاطعة مع استمرار جمع الأدلة وتتبع تحركات الضحية في الأيام التي سبقت الجريمة.
مواضيع ذات صلة
ما سر رشاقة مؤثري الطعام على مواقع التواصل؟
Lebanon 24
ما سر رشاقة مؤثري الطعام على مواقع التواصل؟
27/08/2025 12:48:39
27/08/2025 12:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
27/08/2025 12:48:39
27/08/2025 12:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
27/08/2025 12:48:39
27/08/2025 12:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة النجم السوري عباس النوري تُثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة النجم السوري عباس النوري تُثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرّفوا إليها (فيديو)
27/08/2025 12:48:39
27/08/2025 12:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كأنه تنبأ بموته.. وفاة مخرج شهير تاركاً رسالة غامضة! (صورة)
Lebanon 24
كأنه تنبأ بموته.. وفاة مخرج شهير تاركاً رسالة غامضة! (صورة)
04:21 | 2025-08-27
27/08/2025 04:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نظرت في عينيه وبصقت بوجهه.. مواجهة بين سيدات فلسطينيات ومستوطنين (فيديو)
Lebanon 24
نظرت في عينيه وبصقت بوجهه.. مواجهة بين سيدات فلسطينيات ومستوطنين (فيديو)
02:27 | 2025-08-27
27/08/2025 02:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب انتقادات ترامب.. سلسلة مطاعم أميركية تتراجع عن قرارها!
Lebanon 24
بسبب انتقادات ترامب.. سلسلة مطاعم أميركية تتراجع عن قرارها!
02:22 | 2025-08-27
27/08/2025 02:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: انهيار أرضي في جامو وكشمير يخلف 30 قتيلاً
Lebanon 24
بالفيديو: انهيار أرضي في جامو وكشمير يخلف 30 قتيلاً
02:15 | 2025-08-27
27/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سلسلة إخفاقات.. "ستارشيب" أطلقت صاروخها العملاق في رحلة تجريبية (فيديو)
Lebanon 24
بعد سلسلة إخفاقات.. "ستارشيب" أطلقت صاروخها العملاق في رحلة تجريبية (فيديو)
23:54 | 2025-08-26
26/08/2025 11:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:21 | 2025-08-27
كأنه تنبأ بموته.. وفاة مخرج شهير تاركاً رسالة غامضة! (صورة)
02:27 | 2025-08-27
نظرت في عينيه وبصقت بوجهه.. مواجهة بين سيدات فلسطينيات ومستوطنين (فيديو)
02:22 | 2025-08-27
بسبب انتقادات ترامب.. سلسلة مطاعم أميركية تتراجع عن قرارها!
02:15 | 2025-08-27
بالفيديو: انهيار أرضي في جامو وكشمير يخلف 30 قتيلاً
23:54 | 2025-08-26
بعد سلسلة إخفاقات.. "ستارشيب" أطلقت صاروخها العملاق في رحلة تجريبية (فيديو)
23:00 | 2025-08-26
برجك اليوم
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 12:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 12:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 12:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24