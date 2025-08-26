Advertisement

وُجدت مقتولة.. هذا ما حصل مع إحدى نجوم مواقع التواصل

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1409426-638918494860326465.png
Doc-P-1409426-638918494860326465.png photos 0
أكدت شرطة مقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك أن مقتل المؤثرة الدومينيكية أرييلا "لا لانغوستا" ميخيا-بولانكو (33 عامًا) قيد التحقيق بوصفه هجومًا مستهدفًا، بعد العثور عليها صباح الأحد 17 آب مقتولة بالرصاص داخل سيارتها المتوقفة على طريق كروس كاونتي باركواي قرب مخرج برود ستريت في ماونت فيرنون. وقال قائد الشرطة جيمس لوتشيانو إن مجريات التحقيق "تشير حتى الآن إلى أنها كانت هدفًا"، فيما يعمل المحققون بالتنسيق مع شرطة نيويورك وفريق "الشوارع الآمنة" التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مع حجب بعض التفاصيل حفاظًا على سير القضية. 
تفيد المعلومات بأن ميخيا-بولانكو أوقفت مركبتها بعد إصابتها بالرصاص أثناء القيادة، قبل أن يعثر عليها عنصر شرطة عند الثامنة صباحًا. وكانت قد غادرت مكان عملها في مانهاتن فجر اليوم نفسه، حيث أكّد مطعم Ikon New York خبر وفاتها ونعاها بوصفها "نجمتنا اللامعة" وعضوًا عزيزًا في مجتمعهم. وتترك الراحلة وراءها ابنتين صغيرتين، وقد عمّ الحزن أوساط مشهد الحياة الليلية في نيويورك التي عُرفت فيه بنشاطها على إنستغرام حيث يتابعها أكثر من 550 ألفًا. 

الفنان Tekashi 6ix9ine—الذي ظهرت معه في فيديو كليب "Wapae" عام 2023، نعى صديقته عبر سلسلة منشورات، واصفًا إياها بـ"امرأة رائعة" و"ملكة نيويورك". في الأثناء، تؤكد الشرطة عدم وجود تهديد عام للسكان، وتدعو من لديه معلومات إلى التواصل مع الخط الساخن للمقاطعة مع استمرار جمع الأدلة وتتبع تحركات الضحية في الأيام التي سبقت الجريمة. 
