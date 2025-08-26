وُجدت مقتولة.. هذا ما حصل مع إحدى نجوم مواقع التواصل

Advertisement

أكدت شرطة مقاطعة ويستتشستر في أن مقتل المؤثرة الدومينيكية أرييلا "لا لانغوستا" ميخيا-بولانكو (33 عامًا) قيد التحقيق بوصفه هجومًا مستهدفًا، بعد العثور عليها صباح الأحد 17 آب مقتولة بالرصاص داخل سيارتها المتوقفة على طريق كروس كاونتي باركواي قرب مخرج برود ستريت في ماونت . وقال لوتشيانو إن مجريات التحقيق "تشير حتى الآن إلى أنها كانت هدفًا"، فيما يعمل المحققون بالتنسيق مع شرطة وفريق "الشوارع الآمنة" التابع لمكتب التحقيقات ، مع حجب بعض التفاصيل حفاظًا على سير القضية.تفيد المعلومات بأن ميخيا-بولانكو أوقفت مركبتها بعد إصابتها بالرصاص أثناء القيادة، قبل أن يعثر عليها عنصر شرطة عند الثامنة صباحًا. وكانت قد غادرت مكان عملها في مانهاتن فجر اليوم نفسه، حيث أكّد مطعم Ikon New York خبر وفاتها ونعاها بوصفها "نجمتنا اللامعة" وعضوًا عزيزًا في مجتمعهم. وتترك الراحلة وراءها ابنتين صغيرتين، وقد عمّ الحزن أوساط مشهد الحياة الليلية في نيويورك التي عُرفت فيه بنشاطها على إنستغرام حيث يتابعها أكثر من 550 ألفًا.الفنان Tekashi 6ix9ine—الذي ظهرت معه في فيديو كليب "Wapae" عام 2023، نعى صديقته عبر سلسلة منشورات، واصفًا إياها بـ"امرأة رائعة" و"ملكة نيويورك". في الأثناء، تؤكد الشرطة عدم وجود تهديد عام للسكان، وتدعو من لديه معلومات إلى التواصل مع للمقاطعة مع استمرار جمع الأدلة وتتبع تحركات الضحية في الأيام التي سبقت الجريمة.